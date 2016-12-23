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"الهلال": العابد يكتفي باللياقة .. وياسر يواصل التأهيل

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، تدريباته الاعتيادية، على ملعب الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز بمقر النادي؛ حيث أدى المشاركون بصفة أساسية في لقاء "الباطن" مرانًا لياقيًّا بالجري، وأداء تدريبات بدنية، في الوقت الذي أجرى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًّا، تركّز على الجوانب الفنية؛ إذ عمد الجهاز الفني -في الجزء الأول من المران- إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، تلتها تدريبات التسديد على المرمى، والكرات العرضية، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" مناورة على ربع مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، فيما أجرى "نواف العابد" مرانًا لياقيًّا بالجري، وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة، في حين واصل اللاعب "ياسر القحطاني" برنامجه التأهيلي بالجري.
 
هذا، ويؤدي الفريق مرانًا مغلقًا مساء يوم غد السبت؛ تحضيرًا للقاء النصر مساء الاثنين.

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"الهلال": العابد يكتفي باللياقة .. وياسر يواصل التأهيل
سبق

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، تدريباته الاعتيادية، على ملعب الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز بمقر النادي؛ حيث أدى المشاركون بصفة أساسية في لقاء "الباطن" مرانًا لياقيًّا بالجري، وأداء تدريبات بدنية، في الوقت الذي أجرى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًّا، تركّز على الجوانب الفنية؛ إذ عمد الجهاز الفني -في الجزء الأول من المران- إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، تلتها تدريبات التسديد على المرمى، والكرات العرضية، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" مناورة على ربع مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، فيما أجرى "نواف العابد" مرانًا لياقيًّا بالجري، وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة، في حين واصل اللاعب "ياسر القحطاني" برنامجه التأهيلي بالجري.
 
هذا، ويؤدي الفريق مرانًا مغلقًا مساء يوم غد السبت؛ تحضيرًا للقاء النصر مساء الاثنين.

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
09:43 PM

"الهلال": العابد يكتفي باللياقة .. وياسر يواصل التأهيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، تدريباته الاعتيادية، على ملعب الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز بمقر النادي؛ حيث أدى المشاركون بصفة أساسية في لقاء "الباطن" مرانًا لياقيًّا بالجري، وأداء تدريبات بدنية، في الوقت الذي أجرى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًّا، تركّز على الجوانب الفنية؛ إذ عمد الجهاز الفني -في الجزء الأول من المران- إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، تلتها تدريبات التسديد على المرمى، والكرات العرضية، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" مناورة على ربع مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، فيما أجرى "نواف العابد" مرانًا لياقيًّا بالجري، وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة، في حين واصل اللاعب "ياسر القحطاني" برنامجه التأهيلي بالجري.
 
هذا، ويؤدي الفريق مرانًا مغلقًا مساء يوم غد السبت؛ تحضيرًا للقاء النصر مساء الاثنين.

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