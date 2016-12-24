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الهلال: العابد يواصل اللياقة.. ودياز يواجه الإعلام

أدَّى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة نظيره "النصر" عند الساعة الـ7:50 من مساء بعد غد الاثنين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الدور نصف النهائي من كأس ولي العهد.
 
وركز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية؛ إذ طبَّق الجهاز الفني في الجزء الأول من المران تدريبات فنية متنوعة، قبل أن يعمد "دياز" إلى تطبيق عددٍ من الجُمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، واختتمها بمناورة على كامل مساحة الملعب.
 
وأجرى اللاعب "نواف العابد" مرانًا لياقيًّا بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات بالكرة، فيما واصل القائد "ياسر القحطاني" برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا.
 
من جانبه، يعقد المدير الفني "رامون دياز" وأحد اللاعبين مؤتمرًا صحفيًّا عند الساعة الـ6:15 من مساء غد الأحد في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر النادي؛ وذلك للحديث عن استعدادات الفريق لمواجهة النصر، على أن يختتم الفريق تحضيراته الميدانية للمباراة بمران مغلق، يُقام مساء الغد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال: العابد يواصل اللياقة.. ودياز يواجه الإعلام
سبق

أدَّى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة نظيره "النصر" عند الساعة الـ7:50 من مساء بعد غد الاثنين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الدور نصف النهائي من كأس ولي العهد.
 
وركز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية؛ إذ طبَّق الجهاز الفني في الجزء الأول من المران تدريبات فنية متنوعة، قبل أن يعمد "دياز" إلى تطبيق عددٍ من الجُمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، واختتمها بمناورة على كامل مساحة الملعب.
 
وأجرى اللاعب "نواف العابد" مرانًا لياقيًّا بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات بالكرة، فيما واصل القائد "ياسر القحطاني" برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا.
 
من جانبه، يعقد المدير الفني "رامون دياز" وأحد اللاعبين مؤتمرًا صحفيًّا عند الساعة الـ6:15 من مساء غد الأحد في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر النادي؛ وذلك للحديث عن استعدادات الفريق لمواجهة النصر، على أن يختتم الفريق تحضيراته الميدانية للمباراة بمران مغلق، يُقام مساء الغد.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
11:36 PM

الهلال: العابد يواصل اللياقة.. ودياز يواجه الإعلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدَّى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة نظيره "النصر" عند الساعة الـ7:50 من مساء بعد غد الاثنين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الدور نصف النهائي من كأس ولي العهد.
 
وركز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية؛ إذ طبَّق الجهاز الفني في الجزء الأول من المران تدريبات فنية متنوعة، قبل أن يعمد "دياز" إلى تطبيق عددٍ من الجُمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، واختتمها بمناورة على كامل مساحة الملعب.
 
وأجرى اللاعب "نواف العابد" مرانًا لياقيًّا بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات بالكرة، فيما واصل القائد "ياسر القحطاني" برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا.
 
من جانبه، يعقد المدير الفني "رامون دياز" وأحد اللاعبين مؤتمرًا صحفيًّا عند الساعة الـ6:15 من مساء غد الأحد في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر النادي؛ وذلك للحديث عن استعدادات الفريق لمواجهة النصر، على أن يختتم الفريق تحضيراته الميدانية للمباراة بمران مغلق، يُقام مساء الغد.

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