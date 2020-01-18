الهلال جاهز للقيصومة.. والحافظ يشارك بالتدريبات الجماعية

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة ضيفه "القيصومة" عند الساعة الـ٠٦:١٠ من مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الدور الـ٣٢ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



وتركّزت الحصة التدريبية في مجملها على الجانب التكتيكي، إذ طبّق الجهاز الفني -بالجزء الأول من المران- عدداً من التدريبات الترفيهية، قبل أن يعمد مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب، في حين شارك اللاعب "عبدالله الحافظ" بجزء من التدريبات الجماعية قبل أن يؤدي تدريبات لياقية بالكرة.



ودخل لاعبو الفريق فور نهاية المران لمعسكر الأمير هذلول بن عبدالعزيز بمقر النادي؛ تأهباً لخوض مواجهة الغد.

