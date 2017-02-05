الهلال: دياز يفرض تدريبات صباحية غدًا

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس السبت تدريباته، بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة أمس الجمعة. واشتملت الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية، وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء القادسية تدريبًا استرجاعيًّا، في الوقت الذي أجرى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًّا، اشتمل في مجمله على الجوانب الفنية. وعمد الجهاز الفني في بدايته إلى تطبيق تدريبات فنية متنوعة، قبل أن يطبّق مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" تدريبات التسديد على المرمى من مسافات مختلفة، عمل بعدها على تطبيق تدريبات إنهاء الهجمة بشكل سليم، واختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

فيما واصل اللاعب "نواف العابد" برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا؛ وذلك بعد تعرُّضه لالتهاب في العضلة الخلفية.

هذا، ويواصل الفريق استعداداته الميدانية لمواجهة الفيصلي بمران يؤديه صباح اليوم الأحد.