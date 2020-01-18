الهلال في مواجهة القيصومة والاتفاق يخشى مفاجأة ضمك

في افتتاح دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين

بعد توقف النشاط الرياضي الكروي السعودي خلال الأسابيع الماضية، تدور اليوم الأربعاء عجلة المنافسة من جديد ولكن هذه المرة من خلال دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في نسختها 42.



الهلال - القيصومة

يستضيف الهلال نظيره القيصومة على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، الهلال يخوض اللقاء مدججاً بالدعم الجماهيري والأرض، إلا أنه يخشى مفاجأة ضيفه (الغامض).

الهلال يسعى لحسم المواجهة مبكراً وبأقل مجهود ممكن للحفاظ على عناصره من الاحتكاك، وحتى لا يدخل في حسابات أخرى، في المقابل يأمل القيصومة في ظهوره الأول أمام الهلال أن يقدم نفسه ويشاطر الهلال في تقديم مباراة ماتعة أمام الجمهور الحاضر ومن خلف الشاشات.



بقية المباريات

يستضيف فريق أحد نظيره الوحدة على ملعب مدينة محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، ويطمح متصدر دوري الدرجة الأولى تحقيق الفوز والصعود لدور الـ16، فيما يسعى الوحدة لتحقيق فوز معنوي استعداداً للمباراة المرتقبة ضد الاتحاد في الدوري السعودي.

ويحل فريق الاتفاق ضيفاً على ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، فيما يختتم فريق العدالة اليوم الأول من البطولة بمواجهة الباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.



