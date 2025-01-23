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الهلال والوحدة يقصان شريط دور الـ16 لكأس الملك.. الليلة

يستضيف فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره الوحدة في افتتاح مباريات دور الـ١٦ لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
 
الهلال يطمح لمواصلة انتصاراته، وتجاوز عقبة الوحدة بعد الأداء المتواضع أمام القيصومة في دور الـ٣٢، وهي المباراة التي تمكن فيها الأزرق من قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين.
 
وستكون المباراة فرصة لمدرب الأزرق "دياز" لخوض اختبار جدي قبل مواجهة الاتفاق في دوري جميل السبت المقبل في الدمام؛ إذ ينتظر أن يلعب اللقاء بالتشكيل الأساسي، ووضع حل لمشكلة غياب الثنائي الموقوف انضباطيًّا سلمان الفرج وإدواردو.
 
أما الوحدة فيطمح لتفجير مفاجأة في البطولة التي شهدت ثلاث مفاجآت في دور الـ٣٢، وإقصاء الهلال من البطولة.
 
ويأمل مدربه عادل عبدالرحمن باستمرار نغمة الانتصارات التي كانت في الدوري أمام الرائد، والكأس أمام أُحد.
 
وكان الطرفان قد تواجها دوريًّا في الجولة الـ١٢، وانتهى اللقاء أزرق بسداسية نظيفة.
 
يُذكر أن الفائز سيواجه المتأهل من مباراة النصر والنهضة التي ستقام أحداثها ٢٤ فبراير. 
 

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الهلال والوحدة يقصان شريط دور الـ16 لكأس الملك.. الليلة
سبق

يستضيف فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره الوحدة في افتتاح مباريات دور الـ١٦ لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
 
الهلال يطمح لمواصلة انتصاراته، وتجاوز عقبة الوحدة بعد الأداء المتواضع أمام القيصومة في دور الـ٣٢، وهي المباراة التي تمكن فيها الأزرق من قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين.
 
وستكون المباراة فرصة لمدرب الأزرق "دياز" لخوض اختبار جدي قبل مواجهة الاتفاق في دوري جميل السبت المقبل في الدمام؛ إذ ينتظر أن يلعب اللقاء بالتشكيل الأساسي، ووضع حل لمشكلة غياب الثنائي الموقوف انضباطيًّا سلمان الفرج وإدواردو.
 
أما الوحدة فيطمح لتفجير مفاجأة في البطولة التي شهدت ثلاث مفاجآت في دور الـ٣٢، وإقصاء الهلال من البطولة.
 
ويأمل مدربه عادل عبدالرحمن باستمرار نغمة الانتصارات التي كانت في الدوري أمام الرائد، والكأس أمام أُحد.
 
وكان الطرفان قد تواجها دوريًّا في الجولة الـ١٢، وانتهى اللقاء أزرق بسداسية نظيفة.
 
يُذكر أن الفائز سيواجه المتأهل من مباراة النصر والنهضة التي ستقام أحداثها ٢٤ فبراير. 
 

23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
01:26 AM

الهلال والوحدة يقصان شريط دور الـ16 لكأس الملك.. الليلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستضيف فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره الوحدة في افتتاح مباريات دور الـ١٦ لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
 
الهلال يطمح لمواصلة انتصاراته، وتجاوز عقبة الوحدة بعد الأداء المتواضع أمام القيصومة في دور الـ٣٢، وهي المباراة التي تمكن فيها الأزرق من قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين.
 
وستكون المباراة فرصة لمدرب الأزرق "دياز" لخوض اختبار جدي قبل مواجهة الاتفاق في دوري جميل السبت المقبل في الدمام؛ إذ ينتظر أن يلعب اللقاء بالتشكيل الأساسي، ووضع حل لمشكلة غياب الثنائي الموقوف انضباطيًّا سلمان الفرج وإدواردو.
 
أما الوحدة فيطمح لتفجير مفاجأة في البطولة التي شهدت ثلاث مفاجآت في دور الـ٣٢، وإقصاء الهلال من البطولة.
 
ويأمل مدربه عادل عبدالرحمن باستمرار نغمة الانتصارات التي كانت في الدوري أمام الرائد، والكأس أمام أُحد.
 
وكان الطرفان قد تواجها دوريًّا في الجولة الـ١٢، وانتهى اللقاء أزرق بسداسية نظيفة.
 
يُذكر أن الفائز سيواجه المتأهل من مباراة النصر والنهضة التي ستقام أحداثها ٢٤ فبراير. 
 

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