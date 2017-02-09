الهلال يخسر "الحافظ" و"العابد" أمام الفيصلي

أقفل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس الأربعاء صفحة تحضيراته الميدانية؛ لمواجهة مضيفه "الفيصلي"، عند الساعة الـ٠٨:١٥ من مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في "المجمعة"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين، وركّز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" - في الحصة التدريبية- على الجانب التكتيكي، إذ طبّق الجهاز الفني - في بدايته- تدريبات فنيّة متنوعة، عمد بعدها إلى تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، فرض بعدها مناورة على جزء من مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، فيما واصل اللاعب "نواف العابد" برنامجه التأهيلي المُعد له مُسبقًا.



من جانب آخر أوضحت شركة بوبا العربية شريك النادي في قطاع التأمين والرعاية الصحية أن اللاعب "عبدالله الحافظ" لن يلتحق بمعسكر الفريق للقاء الفيصلي؛ نظير شعوره بآلام في الكتف.



