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الهلال يخطف "عوض خميس" من النصر

في عقد لمدة 3 سنوات

أبرم نادي الهلال قبل قليل صفقة جديدة لصفوف الفريق الكروي الأول، بعد أن وقع لاعب النصر "عوض خميس" للهلال لمدة ثلاثة أعوام، وتقرر أن يشتري الهلال المدة المتبقية في عقد "خميس" من النصر بعد الاتفاق الكامل من الناحية المادية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يخطف "عوض خميس" من النصر
سبق

أبرم نادي الهلال قبل قليل صفقة جديدة لصفوف الفريق الكروي الأول، بعد أن وقع لاعب النصر "عوض خميس" للهلال لمدة ثلاثة أعوام، وتقرر أن يشتري الهلال المدة المتبقية في عقد "خميس" من النصر بعد الاتفاق الكامل من الناحية المادية.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
07:31 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
12:21 AM
في عقد لمدة 3 سنوات

الهلال يخطف "عوض خميس" من النصر

A A A
أحمد سرور - الرياض
30
28,717

أبرم نادي الهلال قبل قليل صفقة جديدة لصفوف الفريق الكروي الأول، بعد أن وقع لاعب النصر "عوض خميس" للهلال لمدة ثلاثة أعوام، وتقرر أن يشتري الهلال المدة المتبقية في عقد "خميس" من النصر بعد الاتفاق الكامل من الناحية المادية.

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