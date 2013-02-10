الهلال يخطف "عوض خميس" من النصر

في عقد لمدة 3 سنوات

أبرم نادي الهلال قبل قليل صفقة جديدة لصفوف الفريق الكروي الأول، بعد أن وقع لاعب النصر "عوض خميس" للهلال لمدة ثلاثة أعوام، وتقرر أن يشتري الهلال المدة المتبقية في عقد "خميس" من النصر بعد الاتفاق الكامل من الناحية المادية.