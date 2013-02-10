أبرم نادي الهلال قبل قليل صفقة جديدة لصفوف الفريق الكروي الأول، بعد أن وقع لاعب النصر "عوض خميس" للهلال لمدة ثلاثة أعوام، وتقرر أن يشتري الهلال المدة المتبقية في عقد "خميس" من النصر بعد الاتفاق الكامل من الناحية المادية.
الهلال يخطف "عوض خميس" من النصر
في عقد لمدة 3 سنوات
أبرم نادي الهلال قبل قليل صفقة جديدة لصفوف الفريق الكروي الأول، بعد أن وقع لاعب النصر "عوض خميس" للهلال لمدة ثلاثة أعوام، وتقرر أن يشتري الهلال المدة المتبقية في عقد "خميس" من النصر بعد الاتفاق الكامل من الناحية المادية.
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الهلال يخطف "عوض خميس" من النصرأحمد سرور سبق 2017-02-09
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
07:31 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
12:21 AM
في عقد لمدة 3 سنوات
الهلال يخطف "عوض خميس" من النصر
أبرم نادي الهلال قبل قليل صفقة جديدة لصفوف الفريق الكروي الأول، بعد أن وقع لاعب النصر "عوض خميس" للهلال لمدة ثلاثة أعوام، وتقرر أن يشتري الهلال المدة المتبقية في عقد "خميس" من النصر بعد الاتفاق الكامل من الناحية المادية.
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