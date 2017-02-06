الهلال يطلب تقديم مواجهته أمام الفيصلي .. والعابد يغيب

طالبت إدارتا الهلال والفيصلي، لجنة المسابقات بشأن تقديم مواجهتهما المقررة عند الثامنة والرابع من مساء يوم الخميس ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بحيث تُقام عند الساعة 3:20 عصرًا.

من جانب آخر، بات من المؤكد غياب نواف العابد لاعب خط وسط فريق الهلال عن المواجهة بعد مواصلة اللاعب لبرنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.



وأجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح اليوم الاثنين تدريباتهم وتركّزت الحصة التدريبية -في مجملها- على الجوانب الفنية، إذ طبق الجهاز الفني -في بداية المران- تدريبات بدنية، قبل أن يطبّق الجهاز الفني تدريبات التسديد على المرمى والكرات العرضية، فرض بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" مناورة على نصف مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.