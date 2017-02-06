النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قال: يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية

مجلس الوزراء عن الهجوم على الفرقاطة: تطور خطير لن يثنينا عن دعم الشرعية

الهلال يطلب تقديم مواجهته أمام الفيصلي .. والعابد يغيب

طالبت إدارتا الهلال والفيصلي، لجنة المسابقات بشأن تقديم مواجهتهما المقررة عند الثامنة والرابع من مساء يوم الخميس ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بحيث تُقام عند الساعة 3:20 عصرًا.

من جانب آخر، بات من المؤكد غياب نواف العابد لاعب خط وسط فريق الهلال عن المواجهة بعد مواصلة اللاعب لبرنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.


وأجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح اليوم الاثنين تدريباتهم وتركّزت الحصة التدريبية -في مجملها- على الجوانب الفنية، إذ طبق الجهاز الفني -في بداية المران- تدريبات بدنية، قبل أن يطبّق الجهاز الفني تدريبات التسديد على المرمى والكرات العرضية، فرض بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" مناورة على نصف مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال يطلب تقديم مواجهته أمام الفيصلي .. والعابد يغيب
سبق

طالبت إدارتا الهلال والفيصلي، لجنة المسابقات بشأن تقديم مواجهتهما المقررة عند الثامنة والرابع من مساء يوم الخميس ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بحيث تُقام عند الساعة 3:20 عصرًا.

من جانب آخر، بات من المؤكد غياب نواف العابد لاعب خط وسط فريق الهلال عن المواجهة بعد مواصلة اللاعب لبرنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.


وأجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح اليوم الاثنين تدريباتهم وتركّزت الحصة التدريبية -في مجملها- على الجوانب الفنية، إذ طبق الجهاز الفني -في بداية المران- تدريبات بدنية، قبل أن يطبّق الجهاز الفني تدريبات التسديد على المرمى والكرات العرضية، فرض بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" مناورة على نصف مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
11:44 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
07:14 AM

الهلال يطلب تقديم مواجهته أمام الفيصلي .. والعابد يغيب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
3,472

طالبت إدارتا الهلال والفيصلي، لجنة المسابقات بشأن تقديم مواجهتهما المقررة عند الثامنة والرابع من مساء يوم الخميس ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بحيث تُقام عند الساعة 3:20 عصرًا.

من جانب آخر، بات من المؤكد غياب نواف العابد لاعب خط وسط فريق الهلال عن المواجهة بعد مواصلة اللاعب لبرنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.


وأجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح اليوم الاثنين تدريباتهم وتركّزت الحصة التدريبية -في مجملها- على الجوانب الفنية، إذ طبق الجهاز الفني -في بداية المران- تدريبات بدنية، قبل أن يطبّق الجهاز الفني تدريبات التسديد على المرمى والكرات العرضية، فرض بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" مناورة على نصف مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.

شارك برأيك
42
147

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,432
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,694
3000

3000

01 فبراير
2,414
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,236

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة