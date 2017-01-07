النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الهلال" يطير لأبوظبي غداً.. و "دياز" يستدعي 7 لاعبين من الأولمبي

استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباتهم؛ بعد الإجازة التي منحهم إياها الجهاز الفني؛ نظير توقف المنافسات، حيث تركّزت الحصة التدريبية في مجملها على الجانبين البدني واللياقي، إذ عمد الجهاز الفني على تطبيق عدد من التدريبات البدنية، قبل أن يطبّق تدريبات التمرير الدقيق والتسديد على المرمى، وسط مشاركة عدد من لاعبي الفريق الأولمبي لكرة القدم، في حين واصل اللاعب "عبدالله الحافظ" برنامجه التأهيلي بالجري، فيما لم يتواجد مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز"، ومساعده "إيميليانو دياز"؛ وذلك نظير تواجدهم في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"؛ للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بمعسكر الفريق الذي سيقيمه في أبوظبي. 

 

من جانب آخر استدعى المدير الفني الأرجنتيني "رامون دياز" لاعبي الفريق الأولمبي لكرة القدم "مروان الحيدري، محمد الشريمي، محمد البقعاوي، عادل المولد، حسين قاسم، فيصل أنور، فهد الرشيدي، عبدالرحمن اليامي"؛ وذلك للمشاركة بالتدريبات، والمغادرة مع الفريق إلى أبوظبي؛ لإقامة معسكر إعدادي يستمر لمدة سبعة أيام، في حين سيغادر لاعب فريق درجة الشباب "ناصر الدوسري" مع الفريق إلى أبوظبي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الهلال" يطير لأبوظبي غداً.. و "دياز" يستدعي 7 لاعبين من الأولمبي
سبق

استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباتهم؛ بعد الإجازة التي منحهم إياها الجهاز الفني؛ نظير توقف المنافسات، حيث تركّزت الحصة التدريبية في مجملها على الجانبين البدني واللياقي، إذ عمد الجهاز الفني على تطبيق عدد من التدريبات البدنية، قبل أن يطبّق تدريبات التمرير الدقيق والتسديد على المرمى، وسط مشاركة عدد من لاعبي الفريق الأولمبي لكرة القدم، في حين واصل اللاعب "عبدالله الحافظ" برنامجه التأهيلي بالجري، فيما لم يتواجد مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز"، ومساعده "إيميليانو دياز"؛ وذلك نظير تواجدهم في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"؛ للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بمعسكر الفريق الذي سيقيمه في أبوظبي. 

 

من جانب آخر استدعى المدير الفني الأرجنتيني "رامون دياز" لاعبي الفريق الأولمبي لكرة القدم "مروان الحيدري، محمد الشريمي، محمد البقعاوي، عادل المولد، حسين قاسم، فيصل أنور، فهد الرشيدي، عبدالرحمن اليامي"؛ وذلك للمشاركة بالتدريبات، والمغادرة مع الفريق إلى أبوظبي؛ لإقامة معسكر إعدادي يستمر لمدة سبعة أيام، في حين سيغادر لاعب فريق درجة الشباب "ناصر الدوسري" مع الفريق إلى أبوظبي.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
09:45 PM

"الهلال" يطير لأبوظبي غداً.. و "دياز" يستدعي 7 لاعبين من الأولمبي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
3,509

استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباتهم؛ بعد الإجازة التي منحهم إياها الجهاز الفني؛ نظير توقف المنافسات، حيث تركّزت الحصة التدريبية في مجملها على الجانبين البدني واللياقي، إذ عمد الجهاز الفني على تطبيق عدد من التدريبات البدنية، قبل أن يطبّق تدريبات التمرير الدقيق والتسديد على المرمى، وسط مشاركة عدد من لاعبي الفريق الأولمبي لكرة القدم، في حين واصل اللاعب "عبدالله الحافظ" برنامجه التأهيلي بالجري، فيما لم يتواجد مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز"، ومساعده "إيميليانو دياز"؛ وذلك نظير تواجدهم في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"؛ للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بمعسكر الفريق الذي سيقيمه في أبوظبي. 

 

من جانب آخر استدعى المدير الفني الأرجنتيني "رامون دياز" لاعبي الفريق الأولمبي لكرة القدم "مروان الحيدري، محمد الشريمي، محمد البقعاوي، عادل المولد، حسين قاسم، فيصل أنور، فهد الرشيدي، عبدالرحمن اليامي"؛ وذلك للمشاركة بالتدريبات، والمغادرة مع الفريق إلى أبوظبي؛ لإقامة معسكر إعدادي يستمر لمدة سبعة أيام، في حين سيغادر لاعب فريق درجة الشباب "ناصر الدوسري" مع الفريق إلى أبوظبي.

شارك برأيك
23
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
3,213
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,182
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,780
8 %

8 %

31 ديسمبر
4,372

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة