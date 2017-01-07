"الهلال" يطير لأبوظبي غداً.. و "دياز" يستدعي 7 لاعبين من الأولمبي

استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباتهم؛ بعد الإجازة التي منحهم إياها الجهاز الفني؛ نظير توقف المنافسات، حيث تركّزت الحصة التدريبية في مجملها على الجانبين البدني واللياقي، إذ عمد الجهاز الفني على تطبيق عدد من التدريبات البدنية، قبل أن يطبّق تدريبات التمرير الدقيق والتسديد على المرمى، وسط مشاركة عدد من لاعبي الفريق الأولمبي لكرة القدم، في حين واصل اللاعب "عبدالله الحافظ" برنامجه التأهيلي بالجري، فيما لم يتواجد مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز"، ومساعده "إيميليانو دياز"؛ وذلك نظير تواجدهم في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"؛ للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بمعسكر الفريق الذي سيقيمه في أبوظبي.

من جانب آخر استدعى المدير الفني الأرجنتيني "رامون دياز" لاعبي الفريق الأولمبي لكرة القدم "مروان الحيدري، محمد الشريمي، محمد البقعاوي، عادل المولد، حسين قاسم، فيصل أنور، فهد الرشيدي، عبدالرحمن اليامي"؛ وذلك للمشاركة بالتدريبات، والمغادرة مع الفريق إلى أبوظبي؛ لإقامة معسكر إعدادي يستمر لمدة سبعة أيام، في حين سيغادر لاعب فريق درجة الشباب "ناصر الدوسري" مع الفريق إلى أبوظبي.