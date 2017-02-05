الهلال يفرِّط بنقطتَيْن والأهلي يشدِّد الخناق عليه.. والنصر يستعيد عافيته

أبرز ملامح الجولة الـ17 من دوري جميل

أفصحت منافسات الجولة الـ17 من دوري جميل عن الكثير من الأرقام المميزة والإحصائيات المهمة، وكشفت أيضًا عن اشتداد المنافسة في قمة الترتيب، وانحصارها بين فريقَيْن، فيما تَوَاصَلَ صراع الهروب من شبح الهبوط بين خمسة فِرق.



أبرز ملامح الجولة

المتصدر الهلال يفرِّط بنقطتين ثمينتين، بعدما أُجبر على تقاسم النقاط مع ضيفه القادسية، الذي واصل نتائجه الإيجابية للجولة الثانية على التوالي أمام الكبار. وشدَّد الأهلي الوصيف الخناق على المتصدر بتقليص الفارق معه إلى نقطة بفضل فوزه الكبير على جاره الاتحاد؛ ليتوسع لفارق بينهما إلى خمس نقاط، وهي الخسارة الثالثة له هذا المواسم التي أرجعته للمركز الرابع. وضرب النصر أكثر من عصفور بحجر واحد بتغلبه الكبير على مضيفه الخليج؛ إذ صعد مركزًا على سلم الترتيب، وبه أصبح ثالثًا، إضافة لثأره من مضيفه الذي تلقى الهزيمة العاشرة.



وواصل الشباب سقوطه للجولة الثانية تواليًا والرابعة هذا الموسم أمام مضيفه التعاون، الذي استعاد نغمة الانتصارات بعد سقوطه في الجولة الماضية بديربي القصيم. وانقاد الاتفاق للخسارة الرابعة على التوالي، وجاءت هذه المرة من مضيفه الباطن المنتشي بفوزه الثاني على التوالي. وواصل الفتح صحوته محققًا فوزه الثاني تواليًا والثالث هذا الموسم، وبه خرج من قاع الترتيب، واستقر بالمركز الـ12، وهذا المرة على حساب الرائد الذي تلقى الهزيمة العاشرة هذا الموسم. وتعرّض الوحدة لهزيمته الثانية على التوالي والـ12 هذا الموسم؛ وتراجع بها إلى قاع الترتيب من أمام ضيفه الفيصلي الذي وصل للفوز الرابع بالدوري.



إحصائيات عامة

أُقيمت منافسات الجولة على مدار أربعة أيام للمرة الثانية هذا الموسم، وأسفرت نتائجها عن فوز فريق على آخر في 6 مناسبات، وحضر التعادل الإيجابي مرة واحدة، وجاءت نتائجها بالتساوي بين الفريق الضيف والمضيف، لكل منهما 3 انتصارات، وشهدت تسجيل (19) هدفًا بمعدل (2.71) هدف لكل مباراة، تناوب على تسجيلها 11 لاعبًا محليًّا و7 أجانب، وسجل قاسم لاجامي لاعب الخليج هدفًا في مرمى فريقه، وسُجلت 8 أهداف بالقدم اليمنى و6 بالقدم اليسرى و4 بالرأس، وشهد ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي أكبر نسبة في تسجيل الأهداف (4-1).



واحتسب قضاة الجولة ثلاث ركلات جزاء، أُحرزت منها اثنتان بواسطة مارين توماسوف (النصر) وجورجي سيلفا (الباطن)، وفشل محمد السهلاوي في ترجمة الركلة الثالثة. وأشهر حكام الجولة 21 بطاقة صفراء، ورُفعت بطاقتان حمراوان، واحدة جاءت بعد البطاقة الصفراء الثانية، وكانت من نصيب أحمد كرنشي (القادسية)، والأخرى مباشرة، تحصل عليها موسى مدخلي (الوحدة). وبلغ عدد الحضور الجماهيري 75441 متفرجًا بمعدل 10777 مشاهدًا في كل مباراة، وهي ثاني أكثر الجولات حضورًا بعد الجولة الماضية. وجاء ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي بوصفه أكثر مباريات هذا الموسم حضورًا جماهيريًّا (52909 متفرجين).



إحصائيات الفرق

واصل الأهلي سلسلة الانتصارات بوصوله للمباراة السابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة انتصارات لفريق هذا الموسم في دوري جميل.



فك الأهلي الشراكة مع الاتحاد بعدد مرات الفوز في دوري المحترفين بوصوله للانتصار الـ7 في 18 مواجهة جمعت بينهما، فيما فاز الاتحاد في 6 مناسبات، وحضر التعادل 5 مرات.



فشل الاتحاد في تحقيق الفوز للمرة العاشرة تواليًا أمام جاره الأهلي في دوري المحترفين؛ إذ تعادل في 5 مناسبات، وخسر مثلها.



عجز القادسية عن تحقيق أي فوز على نظيره الهلال في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين؛ إذ التقيا في 10 مناسبات سابقة، كان الفوز فيها حليفًا للهلال في 7 مرات، وفرض التعادل نفسه في 3 مناسبات.



حافظ الهلال على سجله خاليًا من الهزائم في آخر 9 مباريات لعبها في دوري جميل؛ إذ فاز 8 مرات، وتعادل مرة واحدة، وهي أطول سلسلة بلا خسارة هذا الموسم.



فشل الشباب في تحقيق الفوز على التعاون الغائب منذ 2014؛ إذ لم يتمكن من تحقيق الفوز في آخر 7 مواجهات جمعت الفريقين بدوري المحترفين.



الفيصلي يواصل مسيرته بدون خسارة أمام الوحدة في المواجهات المباشرة بين الفريقين في دوري المحترفين بتحقيقه فوزه السادس من أصل 8 مواجهات، وحضر التعادل مرتين.



جماهير الاتحاد الأكثر مساندة وحضورًا داخل الأرض بـ259414 متفرجًا، وجماهير الفيصلي الأقل حضورًا على أرضها بـ5137 متفرجًا.



الهلال أفضل الفرق دفاعًا في دوري جميل؛ إذ لم تستقبل شباكه سوى 12 هدفًا، والوحدة الأضعف دفاعًا بتلقي 44 هدفًا.



هجوم الأهلي الأقوى بالدوري بتسجيله 43 هدفًا، وهجوم الفتح والفيصلي الأقل تسجيلاً بـ18 هدفًا لكل منهما.



إحصائيات اللاعبين

بهدفه في مرمى الخليج يكون محمد السهلاوي قد سجل في مشاركتين متتاليتين في دوري جميل لأول مرة منذ مايو 2015.



تمكن لاعب الأهلي سعد عبد الأمير من تنفيذ أكبر عدد من التمريرات الناجحة في مباراة فريقه أمام الاتحاد بـ48 تمريرة.



ساهم عبد الفتاح عسيري في إحرازه 7 أهداف بآخر 6 مباريات له في دوري جميل؛ إذ سجل 4 أهداف، وصنع 3 أهداف.



استطاع مهند عسيري تسجيل 8 أهدف في 8 مباريات لعبها لاعبًا أساسيًّا مع فريقه في دوري جميل.



أربعة أهداف ساهم فيتفا في إحرازها أمام الاتحاد في 4 مشاركات له أمامه في دوري جميل؛ إذ سجل هدفين، وصنع مثلهما.



عدنان فلاتة سجل أسرع هدف لمدافع في دوري جميل هذا الموسم بعد مرور (01:45)، وهو أسرع هدف يتلقاه الأهلي هذا الموسم.



فهد الأنصاري هو اللاعب الوحيد الذي نفذ أكثر من ألف تمريرة هذا الموسم في دوري جميل (1098).



أنقذ فيصل المسرحي مرماه في 7 مناسبات أمام الهلال في دوري جميل، وهو ثاني أكبر عدد له في مباراة هذا الموسم بعد مباراة الاتحاد بتصديه لـ 8 كرات.



انفرد كارلوس فيلانويفا بصدارة صناع الأهداف بدوري جميل بصناعة (6) أهداف.



رغم غيابه عن منافسات الجولة بقي عمر السومة في صدارة الهدافين بـ18 هدفًا.



إحصائيات المدربين

كريستيان غروس أكثر المدربين تحقيقًا للفوز هذا الموسم في 11 مباراة.



امون دياز مدرب الهلال يفقد نقاطًا للمرة الأولى في دوري جميل أمام فريق ليس من المستوى الأول؛ إذ فقد من قبل 5 نقاط فقط، 3 أمام الاتحاد بالخسارة 0-2، ونقطتين بالتعادل 1-1 مع النصر.



باتريس كارتيرون مدرب النصر يحقق الفوز في أول مشاركة له بدوري جميل.



خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد أكثر المدربين مشاركة هذا الموسم في 17 مباراة.



إحصائيات الحكام

أكثر حكم ساحة أدار مباريات هو فهد المرداسي بـ9 مباريات.



(خلف المهنا، عبدالعزيز الأسمري ، فهد العمري وهشام الرفاعي) أكثر حكام مساعدين شاركوا في إدارة مباريات بـ12 مباراة لكل منهم.



شكري الحنفوش أكثر الحكام إبرازًا للكروت الصفراء (29 بطاقة).



(تركي الخضير، خالد السناني وفيصل البلوي) أكثر الحكام إبرازًا للكروت الحمراء (3 بطاقات).



الحكم المساعد ماجد الناصر يدخل نادي الرابطة المئوي في لقاء الوحدة والفيصلي؛ إذ شارك في قيادة (100) مباراة في دوري المحترفين السعودي.

