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الهلال يكثف استعداداته للقيصومة.. ويمنح الشمراني إجازة ٥ أيام

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الاثنين مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "القيصومة"، عند الساعة الـ٠٦:١٠ من مساء يوم بعد غد الأربعاء، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الدور الـ٣٢ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.


 حيث ركّز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية، إذ طبّق في الجزء الأول من المران تدريبات التمرير الدقيق والتحرّك بدون كرة، قبل أن يعمل على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء عبر مناورة على كامل مساحة الملعب، وسط مشاركة اللاعبين الدوليين، بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمعسكره الذي أقامه في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، في الوقت نفسه واصل اللاعب "عبدالله الحافظ" برنامجه اللياقي بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات باستخدام الكرة.


وتواجد اللاعب "ناصر الشمراني" عصر اليوم في مقر النادي، حيث قدّم طلبًا للجهازين الفني والإداري بإجازة.. بدءًا من اليوم وحتّى يوم الجمعة المقبل العشرين من شهر يناير الجاري؛ رغبةً منه في النظر بالعروض المقدّمة له، بعد أن تقدّم بطلب الانتقال من صفوف الفريق، رغبةً منه في المشاركة بشكل أساسي.

هذا ومنحه الجهازان الفني والإداري إجازة حتّى يوم الجمعة المقبل.
ويختتم الفريق تحضيراته الميدانية لمواجهة "القيصومة"؛ بمران مغلق يقام مساء يوم غد الثلاثاء؛ وذلك على الملعب الرئيس في مقر النادي.
 

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الهلال يكثف استعداداته للقيصومة.. ويمنح الشمراني إجازة ٥ أيام
سبق

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الاثنين مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "القيصومة"، عند الساعة الـ٠٦:١٠ من مساء يوم بعد غد الأربعاء، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الدور الـ٣٢ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.


 حيث ركّز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية، إذ طبّق في الجزء الأول من المران تدريبات التمرير الدقيق والتحرّك بدون كرة، قبل أن يعمل على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء عبر مناورة على كامل مساحة الملعب، وسط مشاركة اللاعبين الدوليين، بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمعسكره الذي أقامه في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، في الوقت نفسه واصل اللاعب "عبدالله الحافظ" برنامجه اللياقي بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات باستخدام الكرة.


وتواجد اللاعب "ناصر الشمراني" عصر اليوم في مقر النادي، حيث قدّم طلبًا للجهازين الفني والإداري بإجازة.. بدءًا من اليوم وحتّى يوم الجمعة المقبل العشرين من شهر يناير الجاري؛ رغبةً منه في النظر بالعروض المقدّمة له، بعد أن تقدّم بطلب الانتقال من صفوف الفريق، رغبةً منه في المشاركة بشكل أساسي.

هذا ومنحه الجهازان الفني والإداري إجازة حتّى يوم الجمعة المقبل.
ويختتم الفريق تحضيراته الميدانية لمواجهة "القيصومة"؛ بمران مغلق يقام مساء يوم غد الثلاثاء؛ وذلك على الملعب الرئيس في مقر النادي.
 

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
11:02 PM

الهلال يكثف استعداداته للقيصومة.. ويمنح الشمراني إجازة ٥ أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الاثنين مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "القيصومة"، عند الساعة الـ٠٦:١٠ من مساء يوم بعد غد الأربعاء، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الدور الـ٣٢ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.


 حيث ركّز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية، إذ طبّق في الجزء الأول من المران تدريبات التمرير الدقيق والتحرّك بدون كرة، قبل أن يعمل على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء عبر مناورة على كامل مساحة الملعب، وسط مشاركة اللاعبين الدوليين، بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمعسكره الذي أقامه في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، في الوقت نفسه واصل اللاعب "عبدالله الحافظ" برنامجه اللياقي بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات باستخدام الكرة.


وتواجد اللاعب "ناصر الشمراني" عصر اليوم في مقر النادي، حيث قدّم طلبًا للجهازين الفني والإداري بإجازة.. بدءًا من اليوم وحتّى يوم الجمعة المقبل العشرين من شهر يناير الجاري؛ رغبةً منه في النظر بالعروض المقدّمة له، بعد أن تقدّم بطلب الانتقال من صفوف الفريق، رغبةً منه في المشاركة بشكل أساسي.

هذا ومنحه الجهازان الفني والإداري إجازة حتّى يوم الجمعة المقبل.
ويختتم الفريق تحضيراته الميدانية لمواجهة "القيصومة"؛ بمران مغلق يقام مساء يوم غد الثلاثاء؛ وذلك على الملعب الرئيس في مقر النادي.
 

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