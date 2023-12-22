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الهند.. طائرات تفرّغ فضلات مراحيضها فوق مناطق مأهولة بالسكان

محكمة محلية أوقفت عدداً من الشركات بعد تكرار الشكاوى

 ذكرت صحيفة "هندوستان" نيوز الهندية، أن المحكمة العليا في البلاد، المعنية بشؤون البيئة، أوقفت وغرمت ٧ شركات طيران تعمل في الهند، بعد سنوات من شكاوى سكان نيودلهي، التي يقطنها ٣٠ مليون نسمة، من سقوط أشياء كريهة من الجو ما يضطرهم يوميًا إلى تنظيفها.

وبحسب الصحيفة اتضح أن جميع الشركات هندية، حيث دأبت على التخلص من الفضلات البشرية في الجو، إذ تقدم العديد من سكان مناطق جنوب دلهي وغربها بشكاوى للمحكمة بعد أن اكتشف جنرال متقاعد الحقيقة، ورصد وصور الطائرات أثناء إلقائها الفضلات.

 

وقالت المحكمة إنه سيتعين على الشركات التي تتخلص من خزان المرحاض في الجو دفع غرامة بقيمة 50 ألف روبية (نحو 736 دولاراً) كتعويض، وسوف يتم استخدام هذه المبالغ لتحسين البيئة.

 

وطالبت المحكمة، في سلسلة من التوجيهات، الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء عمليات تفتيش عشوائية على الطائرات عقب هبوطها، وقالت إن الطائرات التي سيكشف أن خزانات مراحيضها فارغة سوف يتم تغريم الشركات المشغلة لها.

 

ويعمل في الهند وهي ثاني أكبر دول العالم سكانا ١٧ شركة طيران بمعدل ١٥ ألف رحلة طيران من ٢٢ مطاراً بالهند.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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الهند.. طائرات تفرّغ فضلات مراحيضها فوق مناطق مأهولة بالسكان
سبق

 ذكرت صحيفة "هندوستان" نيوز الهندية، أن المحكمة العليا في البلاد، المعنية بشؤون البيئة، أوقفت وغرمت ٧ شركات طيران تعمل في الهند، بعد سنوات من شكاوى سكان نيودلهي، التي يقطنها ٣٠ مليون نسمة، من سقوط أشياء كريهة من الجو ما يضطرهم يوميًا إلى تنظيفها.

وبحسب الصحيفة اتضح أن جميع الشركات هندية، حيث دأبت على التخلص من الفضلات البشرية في الجو، إذ تقدم العديد من سكان مناطق جنوب دلهي وغربها بشكاوى للمحكمة بعد أن اكتشف جنرال متقاعد الحقيقة، ورصد وصور الطائرات أثناء إلقائها الفضلات.

 

وقالت المحكمة إنه سيتعين على الشركات التي تتخلص من خزان المرحاض في الجو دفع غرامة بقيمة 50 ألف روبية (نحو 736 دولاراً) كتعويض، وسوف يتم استخدام هذه المبالغ لتحسين البيئة.

 

وطالبت المحكمة، في سلسلة من التوجيهات، الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء عمليات تفتيش عشوائية على الطائرات عقب هبوطها، وقالت إن الطائرات التي سيكشف أن خزانات مراحيضها فارغة سوف يتم تغريم الشركات المشغلة لها.

 

ويعمل في الهند وهي ثاني أكبر دول العالم سكانا ١٧ شركة طيران بمعدل ١٥ ألف رحلة طيران من ٢٢ مطاراً بالهند.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
08:16 PM
محكمة محلية أوقفت عدداً من الشركات بعد تكرار الشكاوى

الهند.. طائرات تفرّغ فضلات مراحيضها فوق مناطق مأهولة بالسكان

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خالد خليل - الرياض
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 ذكرت صحيفة "هندوستان" نيوز الهندية، أن المحكمة العليا في البلاد، المعنية بشؤون البيئة، أوقفت وغرمت ٧ شركات طيران تعمل في الهند، بعد سنوات من شكاوى سكان نيودلهي، التي يقطنها ٣٠ مليون نسمة، من سقوط أشياء كريهة من الجو ما يضطرهم يوميًا إلى تنظيفها.

وبحسب الصحيفة اتضح أن جميع الشركات هندية، حيث دأبت على التخلص من الفضلات البشرية في الجو، إذ تقدم العديد من سكان مناطق جنوب دلهي وغربها بشكاوى للمحكمة بعد أن اكتشف جنرال متقاعد الحقيقة، ورصد وصور الطائرات أثناء إلقائها الفضلات.

 

وقالت المحكمة إنه سيتعين على الشركات التي تتخلص من خزان المرحاض في الجو دفع غرامة بقيمة 50 ألف روبية (نحو 736 دولاراً) كتعويض، وسوف يتم استخدام هذه المبالغ لتحسين البيئة.

 

وطالبت المحكمة، في سلسلة من التوجيهات، الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء عمليات تفتيش عشوائية على الطائرات عقب هبوطها، وقالت إن الطائرات التي سيكشف أن خزانات مراحيضها فارغة سوف يتم تغريم الشركات المشغلة لها.

 

ويعمل في الهند وهي ثاني أكبر دول العالم سكانا ١٧ شركة طيران بمعدل ١٥ ألف رحلة طيران من ٢٢ مطاراً بالهند.

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