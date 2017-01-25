"الهويش" يدشّن غرفة العمليات المركزية لجوازات مطار المدينة

كاميرات مراقبة لمتابعة عمليات التشغيل وانسيابية العمل بجميع الصالات

تصوير: عمار الأحمدي: دشن مدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد الدكتور خالد بن محمد الهويش، بحضور مدير عام سلطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي محمد بن عبدالله الفاضل، وعدد من مديرين الجهات الأمنية بالمطار، ومدير شركة طيبة لتشغيل المطارات، غرفة العمليات المركزية الخاصة بجوازات المطار.

وقام مدير جوازات المطار العقيد بدر بن معيوف المطيري بشرح مفصل عن غرفة العمليات، حيث تحتوي على نظام كاميرات المراقبة الأمنية مرتبطة بشاشات تهدف لتغطية كل نقاط التشغيل الخاصة بالجوازات منها كاميرات متحركة، وتحتوي الغرفة أيضاً على نهايات طرفية متصلة بمركز المعلومات الوطني وأجهزة الفاكسات وأجهزة اتصال مباشرة، ويرتكز العمل الأساسي للغرفة بمتابعة عمليات التشغيل في جميع الصالات "القدوم- المغادرة- العمرة والحج"، ومتابعة سير العمل وانسيابية حركة الركاب، وقد تم دعم غرفة العمليات بكوادر بشرية متخصصة على الإجراءات الرقابية، وعدد من الأفراد ذوي الكفاءة العالية لأداء العمل المنوط بهم، بالإضافة إلى مشرف الصالة؛ للتأكد من سلامة إنهاء الإجراءات للمسافرين عبر نقاط التشغيل المختلفة.

وأشاد العميد "الهويش" بالجهود التي قامت بها إدارة جوازات المطار في الارتقاء بجميع الخدمات التطويرية لخدمة المسافرين والحجاج والزوار والمعتمرين؛ انطلاقاً من توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم وضيوف بيت الله الحرام؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله تعالى.

جدير بالذكر أن إدارة جوازات المطار قامت بتخصيص عدد من الأفراد من جميع المناوبات بمهام استقبال المسافرين والترحيب بهم، وتنظيم سيرهم وتوزيعهم على الكاونترات يرتدون الأوشحة الخاصة بالخدمة، وكذلك تفعيل "خذ نسختك"؛ بهدف توزيع المنشورات الإعلامية التوعوية للوصول لأكبر عدد من الشريحة المستهدفة، إضافة لتخصيص عدد من الأفراد لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.