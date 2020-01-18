الوحدة الإماراتي: ناصر الشمراني ليس ضمن حساباتنا

شدد المتحدث الرسمي لنادي الوحدة الإماراتي الدكتور جمال الحوسني أن ناصر الشمراني مهاجم فريق الهلال ليس ضمن حساباتهم للتعاقد معه في الفترة الشتوية.



وأكد الحوسني في حديث إذاعي مع إذاعة يو أف أم أن المهاجم ناصر الشمراني ليس ضمن حسابات فريقهم ولم نفتح خط مفاوضات مع نادي الهلال ولم يتم التفاوض بشكل رسمي مع اللاعب.

وتابع: الكابتن ناصر يتمناه أي نادٍ، ونحن في نادي الوحدة الإماراتي لم نحاور أو نتقدم له بأي عرض رسمي، لأنه بحسب الاحتياجات الفنية والمتطلبات التكتيكية لفريقنا لسنا بحاجة له .

وأضاف: سمعت أن هناك أندية إماراتية تفكر في ضم الكابتن ناصر الشمراني.

