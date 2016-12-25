الوسط الإعلامي ينعي "العمري".. وهذه آخر رسالة وجهها لزملائه

وافته المنية صباح اليوم.. بعد سنوات في بلاط صاحبة الجلالة

نعى اليوم الوسط الإعلامي زميلهم الإعلامي علي بن عبد الرحمن العمري، مدير الإعلام التربوي بتعليم منطقة المدينة المنورة سابقا ومذيع قناة الإخبارية بالمدينة المنورة، الذي وافته المنية صباح اليوم إثر مرض لم يمهله طويلاً، بعد عمل عشرات السنين قضاها في بلاط صاحبة الجلالة، تفرغ فيها لخدمة المدينة المنورة إعلامياً.

وشيّع مئات المصلين جثمان الزميل العمري؛ بعد صلاة الظهر لهذا اليوم الأحد في المسجد النبوي الشريف، ليوارى في بقيع الغرقد.

وقد شارك العديد من إعلاميي وأهالي المدينة المنورة في هشتاق " #وفاة_الاعلامي_علي_العمري داعين الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة.

وكان الراحل قد عمل في الأيام السابقة كمتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، وقد وجه رسالة لإعلاميي المدينة قبل أسابيع شكر فيها الجميع قائلا "مقدرا ما شملتموني به من علاقة مهنية قائمة على التعاون والاحترام، وشخصية قائمة على الود والصدق".

"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة "العمري"، سائلة الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.