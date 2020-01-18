"الوسمي" مستشاراً إعلامياً لنادي الذهب بالمهد
صدر قرار رئيس مجلس إدارة نادي الذهب بمحافظة المهد "خالد بن علي العبري"، بتكليف الزميل "عايض عايش الوسمي" مستشاراً إعلامياً للنادي.
يعمل "الوسمي" مديراً لإدارة الإعلام والعلاقات العامة، ومتحدثاً رسمياً لتعليم المهد، فيما يعد من الأسماء والكوادر الإعلامية المميزة.
"الوسمي" مستشاراً إعلامياً لنادي الذهب بالمهد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-17
صدر قرار رئيس مجلس إدارة نادي الذهب بمحافظة المهد "خالد بن علي العبري"، بتكليف الزميل "عايض عايش الوسمي" مستشاراً إعلامياً للنادي.
يعمل "الوسمي" مديراً لإدارة الإعلام والعلاقات العامة، ومتحدثاً رسمياً لتعليم المهد، فيما يعد من الأسماء والكوادر الإعلامية المميزة.
17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
06:57 PM
"الوسمي" مستشاراً إعلامياً لنادي الذهب بالمهد
صدر قرار رئيس مجلس إدارة نادي الذهب بمحافظة المهد "خالد بن علي العبري"، بتكليف الزميل "عايض عايش الوسمي" مستشاراً إعلامياً للنادي.
يعمل "الوسمي" مديراً لإدارة الإعلام والعلاقات العامة، ومتحدثاً رسمياً لتعليم المهد، فيما يعد من الأسماء والكوادر الإعلامية المميزة.