النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قال: يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية

مجلس الوزراء عن الهجوم على الفرقاطة: تطور خطير لن يثنينا عن دعم الشرعية

الوهابي: "سباهي" يعزز ريادة السعودية في مجال الاعتماد الصحي على مستوى الخليج والمنطقة

يشارك في معرض الصحة الدولي في دبي

أكد المدير العام للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، الدكتور سالم الوهابي، أن المركز يعمل على تعزيز ريادة السعودية في مجال الاعتماد الصحي ومعايير الجودة الصحية على مستوى دول الخليج العربي والمنطقة عمومًا، ولاسيما بعد صدور قرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته الـ32 بالرياض باعتبار معايير الاعتماد السعودية معايير مرجعية لدول المجلس كافة.
 
  وقال الوهابي: إن "سباهي" يثمن الزيارة التي قام بها مؤخرًا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لمنصة المركز في معرض الصحة العربي في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وأثنى على دعم الوزير وتحفيزه المستمر للمركز، الذي شارك في المعرض الذي يشكل أكبر تجمع طبي على مستوى المنطقة، وثاني أكبر تجمع طبي على مستوى العالم، ويتيح المجال أمام جذب الكفاءات الصحية المميزة للعمل مع سباهي كمقيمين معتمدين، والالتقاء مع الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" المشرفة والمراقبة على جميع هيئات الاعتماد الصحي في العالم، التي نال المركز اعترافها.
 
وأشار إلى أن التجمع فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب هيئات الاعتماد الصحي العالمية الأخرى، وآخر ما تم التوصل إليه في مجال وضع المعايير وتطوير طرق التقييم، وبحث سبل التعاون معهم. وأهم تلك الهيئات هي هيئة الاعتماد الأمريكية وهيئة الاعتماد الكندية وهيئة المعايير الصحية الأسترالية، التي توجد سنويًّا في معرض دبي.
 
وأوضح الوهابي أن سباهي يسعى لنشر المعايير السعودية للجودة الصحية وآليات التقييم المتبعة في السعودية على أكبر شريحة ممكنة من دول منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا؛ وهو ما نتج منه تلقي المركز دعوات رسمية من دول كالبحرين وعمان وتونس والمغرب وتركيا للمساعدة في بناء هيئات الاعتماد الصحي الوطنية في بلدانهم بمساعدة السعودية. 
 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الوهابي: "سباهي" يعزز ريادة السعودية في مجال الاعتماد الصحي على مستوى الخليج والمنطقة
سبق

أكد المدير العام للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، الدكتور سالم الوهابي، أن المركز يعمل على تعزيز ريادة السعودية في مجال الاعتماد الصحي ومعايير الجودة الصحية على مستوى دول الخليج العربي والمنطقة عمومًا، ولاسيما بعد صدور قرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته الـ32 بالرياض باعتبار معايير الاعتماد السعودية معايير مرجعية لدول المجلس كافة.
 
  وقال الوهابي: إن "سباهي" يثمن الزيارة التي قام بها مؤخرًا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لمنصة المركز في معرض الصحة العربي في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وأثنى على دعم الوزير وتحفيزه المستمر للمركز، الذي شارك في المعرض الذي يشكل أكبر تجمع طبي على مستوى المنطقة، وثاني أكبر تجمع طبي على مستوى العالم، ويتيح المجال أمام جذب الكفاءات الصحية المميزة للعمل مع سباهي كمقيمين معتمدين، والالتقاء مع الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" المشرفة والمراقبة على جميع هيئات الاعتماد الصحي في العالم، التي نال المركز اعترافها.
 
وأشار إلى أن التجمع فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب هيئات الاعتماد الصحي العالمية الأخرى، وآخر ما تم التوصل إليه في مجال وضع المعايير وتطوير طرق التقييم، وبحث سبل التعاون معهم. وأهم تلك الهيئات هي هيئة الاعتماد الأمريكية وهيئة الاعتماد الكندية وهيئة المعايير الصحية الأسترالية، التي توجد سنويًّا في معرض دبي.
 
وأوضح الوهابي أن سباهي يسعى لنشر المعايير السعودية للجودة الصحية وآليات التقييم المتبعة في السعودية على أكبر شريحة ممكنة من دول منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا؛ وهو ما نتج منه تلقي المركز دعوات رسمية من دول كالبحرين وعمان وتونس والمغرب وتركيا للمساعدة في بناء هيئات الاعتماد الصحي الوطنية في بلدانهم بمساعدة السعودية. 
 

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
12:33 AM
يشارك في معرض الصحة الدولي في دبي

الوهابي: "سباهي" يعزز ريادة السعودية في مجال الاعتماد الصحي على مستوى الخليج والمنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
713

أكد المدير العام للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، الدكتور سالم الوهابي، أن المركز يعمل على تعزيز ريادة السعودية في مجال الاعتماد الصحي ومعايير الجودة الصحية على مستوى دول الخليج العربي والمنطقة عمومًا، ولاسيما بعد صدور قرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته الـ32 بالرياض باعتبار معايير الاعتماد السعودية معايير مرجعية لدول المجلس كافة.
 
  وقال الوهابي: إن "سباهي" يثمن الزيارة التي قام بها مؤخرًا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لمنصة المركز في معرض الصحة العربي في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وأثنى على دعم الوزير وتحفيزه المستمر للمركز، الذي شارك في المعرض الذي يشكل أكبر تجمع طبي على مستوى المنطقة، وثاني أكبر تجمع طبي على مستوى العالم، ويتيح المجال أمام جذب الكفاءات الصحية المميزة للعمل مع سباهي كمقيمين معتمدين، والالتقاء مع الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" المشرفة والمراقبة على جميع هيئات الاعتماد الصحي في العالم، التي نال المركز اعترافها.
 
وأشار إلى أن التجمع فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب هيئات الاعتماد الصحي العالمية الأخرى، وآخر ما تم التوصل إليه في مجال وضع المعايير وتطوير طرق التقييم، وبحث سبل التعاون معهم. وأهم تلك الهيئات هي هيئة الاعتماد الأمريكية وهيئة الاعتماد الكندية وهيئة المعايير الصحية الأسترالية، التي توجد سنويًّا في معرض دبي.
 
وأوضح الوهابي أن سباهي يسعى لنشر المعايير السعودية للجودة الصحية وآليات التقييم المتبعة في السعودية على أكبر شريحة ممكنة من دول منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا؛ وهو ما نتج منه تلقي المركز دعوات رسمية من دول كالبحرين وعمان وتونس والمغرب وتركيا للمساعدة في بناء هيئات الاعتماد الصحي الوطنية في بلدانهم بمساعدة السعودية. 
 

شارك برأيك
42
147

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,432
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,696
3000

3000

01 فبراير
2,414
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,236

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة