الوهابي: "سباهي" يعزز ريادة السعودية في مجال الاعتماد الصحي على مستوى الخليج والمنطقة

يشارك في معرض الصحة الدولي في دبي

أكد المدير العام للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، الدكتور سالم الوهابي، أن المركز يعمل على تعزيز ريادة السعودية في مجال الاعتماد الصحي ومعايير الجودة الصحية على مستوى دول الخليج العربي والمنطقة عمومًا، ولاسيما بعد صدور قرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته الـ32 بالرياض باعتبار معايير الاعتماد السعودية معايير مرجعية لدول المجلس كافة.



وقال الوهابي: إن "سباهي" يثمن الزيارة التي قام بها مؤخرًا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لمنصة المركز في معرض الصحة العربي في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وأثنى على دعم الوزير وتحفيزه المستمر للمركز، الذي شارك في المعرض الذي يشكل أكبر تجمع طبي على مستوى المنطقة، وثاني أكبر تجمع طبي على مستوى العالم، ويتيح المجال أمام جذب الكفاءات الصحية المميزة للعمل مع سباهي كمقيمين معتمدين، والالتقاء مع الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" المشرفة والمراقبة على جميع هيئات الاعتماد الصحي في العالم، التي نال المركز اعترافها.



وأشار إلى أن التجمع فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب هيئات الاعتماد الصحي العالمية الأخرى، وآخر ما تم التوصل إليه في مجال وضع المعايير وتطوير طرق التقييم، وبحث سبل التعاون معهم. وأهم تلك الهيئات هي هيئة الاعتماد الأمريكية وهيئة الاعتماد الكندية وهيئة المعايير الصحية الأسترالية، التي توجد سنويًّا في معرض دبي.



وأوضح الوهابي أن سباهي يسعى لنشر المعايير السعودية للجودة الصحية وآليات التقييم المتبعة في السعودية على أكبر شريحة ممكنة من دول منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا؛ وهو ما نتج منه تلقي المركز دعوات رسمية من دول كالبحرين وعمان وتونس والمغرب وتركيا للمساعدة في بناء هيئات الاعتماد الصحي الوطنية في بلدانهم بمساعدة السعودية.

