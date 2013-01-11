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اليابان.. سر استخدام ورق المرحاض للجوال الذكي!

وجد مسافرون في مطار "ناريتا" الدولي في العاصمة اليابانية طوكيو، شيئاً غير تقليدي في غرف المرحاض: ورق التواليت للجوال الذكي.

 

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، تتعلق موزعات مناديل الهواتف الذكية، إلى جانب موزعات ورق المرحاض التقليدي، في 86 من غرف المرحاض في جميع أنحاء صالة الوصول في المطار.

 

وتشجع هذه الخطوة الناس على التوقف لحظة لتطهير شاشاتهم. وكُتب على كل منديل: "مرحباً بكم في اليابان".

 

وبرغم أن المبادرة أُطلقت في ديسمبر الماضي؛ فإن المسافرين لا يزالون يفاجؤون بها وينشرون صوراً لها وردود فعلهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وكشفت شركة الاتصالات اليابانية "NTT Docomo"، السر وراء مبادرة ورق المرحاض المخصص للهواتف الذكية، في مقطع فيديو حول عادات التنظيف بالحمام.

 

واستندت الشركة إلى بحوث تفيد بأن شاشات الهواتف الذكية تحمل خمسة أضعاف كمية الجراثيم مقارنة بمقاعد المراحيض.

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اليابان.. سر استخدام ورق المرحاض للجوال الذكي!
سبق

وجد مسافرون في مطار "ناريتا" الدولي في العاصمة اليابانية طوكيو، شيئاً غير تقليدي في غرف المرحاض: ورق التواليت للجوال الذكي.

 

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، تتعلق موزعات مناديل الهواتف الذكية، إلى جانب موزعات ورق المرحاض التقليدي، في 86 من غرف المرحاض في جميع أنحاء صالة الوصول في المطار.

 

وتشجع هذه الخطوة الناس على التوقف لحظة لتطهير شاشاتهم. وكُتب على كل منديل: "مرحباً بكم في اليابان".

 

وبرغم أن المبادرة أُطلقت في ديسمبر الماضي؛ فإن المسافرين لا يزالون يفاجؤون بها وينشرون صوراً لها وردود فعلهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وكشفت شركة الاتصالات اليابانية "NTT Docomo"، السر وراء مبادرة ورق المرحاض المخصص للهواتف الذكية، في مقطع فيديو حول عادات التنظيف بالحمام.

 

واستندت الشركة إلى بحوث تفيد بأن شاشات الهواتف الذكية تحمل خمسة أضعاف كمية الجراثيم مقارنة بمقاعد المراحيض.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
11:03 AM

اليابان.. سر استخدام ورق المرحاض للجوال الذكي!

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجد مسافرون في مطار "ناريتا" الدولي في العاصمة اليابانية طوكيو، شيئاً غير تقليدي في غرف المرحاض: ورق التواليت للجوال الذكي.

 

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، تتعلق موزعات مناديل الهواتف الذكية، إلى جانب موزعات ورق المرحاض التقليدي، في 86 من غرف المرحاض في جميع أنحاء صالة الوصول في المطار.

 

وتشجع هذه الخطوة الناس على التوقف لحظة لتطهير شاشاتهم. وكُتب على كل منديل: "مرحباً بكم في اليابان".

 

وبرغم أن المبادرة أُطلقت في ديسمبر الماضي؛ فإن المسافرين لا يزالون يفاجؤون بها وينشرون صوراً لها وردود فعلهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وكشفت شركة الاتصالات اليابانية "NTT Docomo"، السر وراء مبادرة ورق المرحاض المخصص للهواتف الذكية، في مقطع فيديو حول عادات التنظيف بالحمام.

 

واستندت الشركة إلى بحوث تفيد بأن شاشات الهواتف الذكية تحمل خمسة أضعاف كمية الجراثيم مقارنة بمقاعد المراحيض.

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