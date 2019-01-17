النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليد السعودية في المهمة الأصعب أمام ألمانيا.. غدًا

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره منتخب ألمانيا عند الساعة الـ6.45 من مساء غد الثلاثاء على صالة روان، وذلك في ثالث مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ25 المقامة في فرنسا، وتستمر حتى الـ29 من يناير الجاري، بمشاركة 24 دولة، تم تقسيمها إلى أربع مجموعات.
 
 ويأمل الأخضر السعودي بمواصلة تقديم المستوى المشرف الذي قدمه أمام كرواتيا وبيلاروسيا، والخروج بأقل الخسائر من أمام المنتخب الألماني المرشح الأبرز لتصدُّر المجموعة الثالثة.
 
 من جهته، أجرى المنتخب السعودي لكرة اليد تدريبه في مدينة روان الفرنسية استعدادًا لمواجهة المنتخب الألماني في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد بفرنسا، بمتابعة رئيس الوفد "محمد المنيع"، الذي حث اللاعبين على مواصلة مستوياتهم المميزة، ونسيان نتيجة مباراتَي بيلاروسيا وكرواتيا، والتفكير في المباريات المتبقية.
 
 وعمد مدرب الأخضر الكرواتي "نيناد" إلى تصحيح الأخطاء التي وقعت من اللاعبين في مباراة بيلاروسيا، وشرح لهم التكتيك الخاص بمباراة غد، ثم تدريبات لياقية ومناورة على منتصف الملعب. ومن المتوقع أن يخوض "نيناد" مباراة ألمانيا بتشكيل لا يختلف كثيرًا عن المباراة السابقة، مع تغيير في طريقة اللعب. 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اليد السعودية في المهمة الأصعب أمام ألمانيا.. غدًا
سبق

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره منتخب ألمانيا عند الساعة الـ6.45 من مساء غد الثلاثاء على صالة روان، وذلك في ثالث مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ25 المقامة في فرنسا، وتستمر حتى الـ29 من يناير الجاري، بمشاركة 24 دولة، تم تقسيمها إلى أربع مجموعات.
 
 ويأمل الأخضر السعودي بمواصلة تقديم المستوى المشرف الذي قدمه أمام كرواتيا وبيلاروسيا، والخروج بأقل الخسائر من أمام المنتخب الألماني المرشح الأبرز لتصدُّر المجموعة الثالثة.
 
 من جهته، أجرى المنتخب السعودي لكرة اليد تدريبه في مدينة روان الفرنسية استعدادًا لمواجهة المنتخب الألماني في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد بفرنسا، بمتابعة رئيس الوفد "محمد المنيع"، الذي حث اللاعبين على مواصلة مستوياتهم المميزة، ونسيان نتيجة مباراتَي بيلاروسيا وكرواتيا، والتفكير في المباريات المتبقية.
 
 وعمد مدرب الأخضر الكرواتي "نيناد" إلى تصحيح الأخطاء التي وقعت من اللاعبين في مباراة بيلاروسيا، وشرح لهم التكتيك الخاص بمباراة غد، ثم تدريبات لياقية ومناورة على منتصف الملعب. ومن المتوقع أن يخوض "نيناد" مباراة ألمانيا بتشكيل لا يختلف كثيرًا عن المباراة السابقة، مع تغيير في طريقة اللعب. 

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
10:57 PM

اليد السعودية في المهمة الأصعب أمام ألمانيا.. غدًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,145

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره منتخب ألمانيا عند الساعة الـ6.45 من مساء غد الثلاثاء على صالة روان، وذلك في ثالث مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ25 المقامة في فرنسا، وتستمر حتى الـ29 من يناير الجاري، بمشاركة 24 دولة، تم تقسيمها إلى أربع مجموعات.
 
 ويأمل الأخضر السعودي بمواصلة تقديم المستوى المشرف الذي قدمه أمام كرواتيا وبيلاروسيا، والخروج بأقل الخسائر من أمام المنتخب الألماني المرشح الأبرز لتصدُّر المجموعة الثالثة.
 
 من جهته، أجرى المنتخب السعودي لكرة اليد تدريبه في مدينة روان الفرنسية استعدادًا لمواجهة المنتخب الألماني في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد بفرنسا، بمتابعة رئيس الوفد "محمد المنيع"، الذي حث اللاعبين على مواصلة مستوياتهم المميزة، ونسيان نتيجة مباراتَي بيلاروسيا وكرواتيا، والتفكير في المباريات المتبقية.
 
 وعمد مدرب الأخضر الكرواتي "نيناد" إلى تصحيح الأخطاء التي وقعت من اللاعبين في مباراة بيلاروسيا، وشرح لهم التكتيك الخاص بمباراة غد، ثم تدريبات لياقية ومناورة على منتصف الملعب. ومن المتوقع أن يخوض "نيناد" مباراة ألمانيا بتشكيل لا يختلف كثيرًا عن المباراة السابقة، مع تغيير في طريقة اللعب. 

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
5,132
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,655
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,946
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,849

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة