اليد السعودية في المهمة الأصعب أمام ألمانيا.. غدًا

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره منتخب ألمانيا عند الساعة الـ6.45 من مساء غد الثلاثاء على صالة روان، وذلك في ثالث مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ25 المقامة في فرنسا، وتستمر حتى الـ29 من يناير الجاري، بمشاركة 24 دولة، تم تقسيمها إلى أربع مجموعات.



ويأمل الأخضر السعودي بمواصلة تقديم المستوى المشرف الذي قدمه أمام كرواتيا وبيلاروسيا، والخروج بأقل الخسائر من أمام المنتخب الألماني المرشح الأبرز لتصدُّر المجموعة الثالثة.



من جهته، أجرى المنتخب السعودي لكرة اليد تدريبه في مدينة روان الفرنسية استعدادًا لمواجهة المنتخب الألماني في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد بفرنسا، بمتابعة رئيس الوفد "محمد المنيع"، الذي حث اللاعبين على مواصلة مستوياتهم المميزة، ونسيان نتيجة مباراتَي بيلاروسيا وكرواتيا، والتفكير في المباريات المتبقية.



وعمد مدرب الأخضر الكرواتي "نيناد" إلى تصحيح الأخطاء التي وقعت من اللاعبين في مباراة بيلاروسيا، وشرح لهم التكتيك الخاص بمباراة غد، ثم تدريبات لياقية ومناورة على منتصف الملعب. ومن المتوقع أن يخوض "نيناد" مباراة ألمانيا بتشكيل لا يختلف كثيرًا عن المباراة السابقة، مع تغيير في طريقة اللعب.