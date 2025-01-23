قلد مدير إدارة مرور منطقة عسير العقيد ”عبدالله بن عايض بني حويز”، في مكتبه؛ “الملازم أول محمد بن أحمد اليزيدي” من شعبة مرور خميس مشيط؛ رتبته الجديدة “نقيب”، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
"اليزيدي" نقيباً بمرور خميس مشيط
قلد مدير إدارة مرور منطقة عسير العقيد ”عبدالله بن عايض بني حويز”، في مكتبه؛ “الملازم أول محمد بن أحمد اليزيدي” من شعبة مرور خميس مشيط؛ رتبته الجديدة “نقيب”، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
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"اليزيدي" نقيباً بمرور خميس مشيطصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-21
قلد مدير إدارة مرور منطقة عسير العقيد ”عبدالله بن عايض بني حويز”، في مكتبه؛ “الملازم أول محمد بن أحمد اليزيدي” من شعبة مرور خميس مشيط؛ رتبته الجديدة “نقيب”، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
09:28 PM
"اليزيدي" نقيباً بمرور خميس مشيط
قلد مدير إدارة مرور منطقة عسير العقيد ”عبدالله بن عايض بني حويز”، في مكتبه؛ “الملازم أول محمد بن أحمد اليزيدي” من شعبة مرور خميس مشيط؛ رتبته الجديدة “نقيب”، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
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