"اليماني": إلغاء الرحلة الداخلية قبل 7 أيام يوجب استرجاع قيمة التذكرة

أعرب عن قناعته بأن "خصخصة المطارات" أحد الحلول لتحسين الخدمة

أفاد أخصائي حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني "عادل بن محمد اليماني"، بأنه يحق للمسافر في حال أُلغيت الرحلة الدولية قبل 14 يومًا استرجاع قيمة التذكرة كاملة أو الجزء المتبقي منها مع تعويض 100% من قيمة التذكرة.

وقال "اليماني": في حالة إلغاء الرحلة الداخلية قبل سبعة أيام يتم استرجاع قيمة التذكرة كاملة أو الجزء المتبقي منها مع تعويض 100% من قيمة التذكرة.

وخلال استضافته من قبل جمعية حماية المستهلك في برنامج "مستشار المستهلك" للمناقشة حول "حقوق وواجبات المستهلك عند هيئة الطيران المدني"، أضاف "اليماني": يجب على الناقل الجوي تقديم معلومات واضحة للأنظمة واللوائح للمستهلك عند حجز تذاكر الطيران، ويجب على المستهلك قراءة الشروط والأحكام قبل شراء تذكرة الطيران.

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وأردف: "خصخصة المطارات" في السعودية تعتبر أحد الحلول لتحسين مستوى وجودة خدمات المطار.

وتابع: تختلف شروط وأحكام تذاكر الطيران من ناقل جوي إلى آخر، لذلك يجب على المستهلك الاطلاع على الشروط قبل الدفع، وهناك "تعويضات للمستهلك" في حال ألغيت الرحلات الداخلية أو الدولية من قبل الناقل الجوي.

ونصح "اليماني" بالتأكد من صحة البيانات الشخصية المسجلة عند حجز التذكرة؛ لأن تعديل البيانات يستلزم دفع الغرامات المالية، مشيرًا إلى أنه ينبغي على العميل الإفصاح عن الممتلكات الثمينة قبل الصعود للطائرة؛ من خلال تعبئة نموذج مخصص لذلك؛ وذلك لضمان التعويض في حالة فقدان الشحنة.

واختتم بالقول: في حالة إتلاف الشحنة أو فقدانها يتم تعويض المستهلك وفقًا للشروط والأحكام، ويمكن تقديم الشكوى عبر الرقم 8001168888- حماية حقوق العملاء.