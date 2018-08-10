النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

"اليماني": إلغاء الرحلة الداخلية قبل 7 أيام يوجب استرجاع قيمة التذكرة

أعرب عن قناعته بأن "خصخصة المطارات" أحد الحلول لتحسين الخدمة

أفاد أخصائي حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني "عادل بن محمد اليماني"، بأنه يحق للمسافر في حال أُلغيت الرحلة الدولية قبل 14 يومًا استرجاع قيمة التذكرة كاملة أو الجزء المتبقي منها مع تعويض 100% من قيمة التذكرة.

وقال "اليماني": في حالة إلغاء الرحلة الداخلية قبل سبعة أيام يتم استرجاع قيمة التذكرة كاملة أو الجزء المتبقي منها مع تعويض 100% من قيمة التذكرة.

وخلال استضافته من قبل جمعية حماية المستهلك في برنامج "مستشار المستهلك" للمناقشة حول "حقوق وواجبات المستهلك عند هيئة الطيران المدني"، أضاف "اليماني": يجب على الناقل الجوي تقديم معلومات واضحة للأنظمة واللوائح للمستهلك عند حجز تذاكر الطيران، ويجب على المستهلك قراءة الشروط والأحكام قبل شراء تذكرة الطيران.

وأردف: "خصخصة المطارات" في السعودية تعتبر أحد الحلول لتحسين مستوى وجودة خدمات المطار.

وتابع: تختلف شروط وأحكام تذاكر الطيران من ناقل جوي إلى آخر، لذلك يجب على المستهلك الاطلاع على الشروط قبل الدفع، وهناك "تعويضات للمستهلك" في حال ألغيت الرحلات الداخلية أو الدولية من قبل الناقل الجوي.

ونصح "اليماني" بالتأكد من صحة البيانات الشخصية المسجلة عند حجز التذكرة؛ لأن تعديل البيانات يستلزم دفع الغرامات المالية، مشيرًا إلى أنه ينبغي على العميل الإفصاح عن الممتلكات الثمينة قبل الصعود للطائرة؛ من خلال تعبئة نموذج مخصص لذلك؛ وذلك لضمان التعويض في حالة فقدان الشحنة.

واختتم بالقول: في حالة إتلاف الشحنة أو فقدانها يتم تعويض المستهلك وفقًا للشروط والأحكام، ويمكن تقديم الشكوى عبر الرقم 8001168888- حماية حقوق العملاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"اليماني": إلغاء الرحلة الداخلية قبل 7 أيام يوجب استرجاع قيمة التذكرة
سبق

أفاد أخصائي حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني "عادل بن محمد اليماني"، بأنه يحق للمسافر في حال أُلغيت الرحلة الدولية قبل 14 يومًا استرجاع قيمة التذكرة كاملة أو الجزء المتبقي منها مع تعويض 100% من قيمة التذكرة.

وقال "اليماني": في حالة إلغاء الرحلة الداخلية قبل سبعة أيام يتم استرجاع قيمة التذكرة كاملة أو الجزء المتبقي منها مع تعويض 100% من قيمة التذكرة.

وخلال استضافته من قبل جمعية حماية المستهلك في برنامج "مستشار المستهلك" للمناقشة حول "حقوق وواجبات المستهلك عند هيئة الطيران المدني"، أضاف "اليماني": يجب على الناقل الجوي تقديم معلومات واضحة للأنظمة واللوائح للمستهلك عند حجز تذاكر الطيران، ويجب على المستهلك قراءة الشروط والأحكام قبل شراء تذكرة الطيران.

وأردف: "خصخصة المطارات" في السعودية تعتبر أحد الحلول لتحسين مستوى وجودة خدمات المطار.

وتابع: تختلف شروط وأحكام تذاكر الطيران من ناقل جوي إلى آخر، لذلك يجب على المستهلك الاطلاع على الشروط قبل الدفع، وهناك "تعويضات للمستهلك" في حال ألغيت الرحلات الداخلية أو الدولية من قبل الناقل الجوي.

ونصح "اليماني" بالتأكد من صحة البيانات الشخصية المسجلة عند حجز التذكرة؛ لأن تعديل البيانات يستلزم دفع الغرامات المالية، مشيرًا إلى أنه ينبغي على العميل الإفصاح عن الممتلكات الثمينة قبل الصعود للطائرة؛ من خلال تعبئة نموذج مخصص لذلك؛ وذلك لضمان التعويض في حالة فقدان الشحنة.

واختتم بالقول: في حالة إتلاف الشحنة أو فقدانها يتم تعويض المستهلك وفقًا للشروط والأحكام، ويمكن تقديم الشكوى عبر الرقم 8001168888- حماية حقوق العملاء.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
05:45 PM

"اليماني": إلغاء الرحلة الداخلية قبل 7 أيام يوجب استرجاع قيمة التذكرة

أعرب عن قناعته بأن "خصخصة المطارات" أحد الحلول لتحسين الخدمة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
6
12,465

أفاد أخصائي حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني "عادل بن محمد اليماني"، بأنه يحق للمسافر في حال أُلغيت الرحلة الدولية قبل 14 يومًا استرجاع قيمة التذكرة كاملة أو الجزء المتبقي منها مع تعويض 100% من قيمة التذكرة.

وقال "اليماني": في حالة إلغاء الرحلة الداخلية قبل سبعة أيام يتم استرجاع قيمة التذكرة كاملة أو الجزء المتبقي منها مع تعويض 100% من قيمة التذكرة.

وخلال استضافته من قبل جمعية حماية المستهلك في برنامج "مستشار المستهلك" للمناقشة حول "حقوق وواجبات المستهلك عند هيئة الطيران المدني"، أضاف "اليماني": يجب على الناقل الجوي تقديم معلومات واضحة للأنظمة واللوائح للمستهلك عند حجز تذاكر الطيران، ويجب على المستهلك قراءة الشروط والأحكام قبل شراء تذكرة الطيران.

وأردف: "خصخصة المطارات" في السعودية تعتبر أحد الحلول لتحسين مستوى وجودة خدمات المطار.

وتابع: تختلف شروط وأحكام تذاكر الطيران من ناقل جوي إلى آخر، لذلك يجب على المستهلك الاطلاع على الشروط قبل الدفع، وهناك "تعويضات للمستهلك" في حال ألغيت الرحلات الداخلية أو الدولية من قبل الناقل الجوي.

ونصح "اليماني" بالتأكد من صحة البيانات الشخصية المسجلة عند حجز التذكرة؛ لأن تعديل البيانات يستلزم دفع الغرامات المالية، مشيرًا إلى أنه ينبغي على العميل الإفصاح عن الممتلكات الثمينة قبل الصعود للطائرة؛ من خلال تعبئة نموذج مخصص لذلك؛ وذلك لضمان التعويض في حالة فقدان الشحنة.

واختتم بالقول: في حالة إتلاف الشحنة أو فقدانها يتم تعويض المستهلك وفقًا للشروط والأحكام، ويمكن تقديم الشكوى عبر الرقم 8001168888- حماية حقوق العملاء.

شارك برأيك
2
17

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
28,332
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
23,333
54 مليار ..

54 مليار ..

27 يوليو
24,341
26 مليار

26 مليار

25 يوليو
19,819

الفعاليات

جارية
01
أغسطس

مهرجان الورد والفاكهة

تنتهي 18 أغسطس
جارية
02
أغسطس

دراجون أكروبات

تنتهي 30 أغسطس
جارية
03
أغسطس

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية الاول

تنتهي 15 أغسطس

كاريكاتير

وللراتب عتاب.. بعد طول غياب

المقالات

البنات وسناب شات

البنات وسناب شات

حمد مشخص
أرنب بخمسين ألفًا..!!

أرنب بخمسين ألفًا..!!

محمد الصيـعري
قطر كذبت الكذبة وصدَّقتها!

قطر كذبت الكذبة وصدَّقتها!

نايف معلا
هل العقار في ركود أم انهيار؟

هل العقار في ركود أم انهيار؟

إبراهيم باداود
فواتير الخدمات.. هل يتم التلاعب بها؟

فواتير الخدمات.. هل يتم التلاعب بها؟

عبدالرحمن المرشد
ضرب اقتصاد الوطن في مهرجان للتمور!

ضرب اقتصاد الوطن في مهرجان للتمور!

محمد الغامدي
هل غرست شجرة في حياتك؟

هل غرست شجرة في حياتك؟

خالد الشبانة
المراكز والأندية الرياضية النسائية.. الانتقال من الخفاء إلى العلن

المراكز والأندية الرياضية النسائية.. الانتقال من الخفاء إلى العلن

حواء القرني
تقارير الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى في ظل الرؤية

تقارير الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى في ظل الرؤية

أ. د. جبريل العريشي
طريق الباحة يا معالي الوزير!

طريق الباحة يا معالي الوزير!

صالح مطر الغامدي
الأم محبوبة.. والأب مهضوم الحقوق..!!

الأم محبوبة.. والأب مهضوم الحقوق..!!

محمد الصيـعري
"موهبة الخط".. يا معالي وزير التعليم؟!!

"موهبة الخط".. يا معالي وزير التعليم؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟
بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة