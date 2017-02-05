اليمن.. القوات الشرعية تسيطر على مواقع استراتيجية بجبهة ميدي

زار رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن محمد المقدشي، الوحدات القتالية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، في جبهتيْ حرض وميدي، شمال غرب اليمن.

وأشاد "المقدشي" بانتصارات الجيش والمقاومة، اليوم الأحد، في جبهة ميدي؛ مؤكداً أن الانتصارات التي حققتها قوات الشرعية ستعجّل من فرحة الشعب اليمني، وتدحر المشروع المدمر لطموحاته؛ وفقاً لموقع "يمن برس".

وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من السيطرة على مواقع استراتيجية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في جبهة ميدي؛ منها: التبة الخضراء، وأبو القيادة، ومنطقة الحوض الواقعة جنوب شرق المدينة.

وسقط خلال تلك المعارك 24 قتيلاً من عناصر الميليشيات الانقلابية؛ في حين تم أسر أحد المقاتلين الحوثيين، إضافة إلى استعادة العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كانت بحوزة الانقلابين.