اليمن .. تحرير منطقة ذُباب الساحلية والقوات الشرعية تقترب من "ميناء المخا"

في خطوة تعزّز قدرة التحالف على تأمين كامل السواحل اليمنية على البحر الأحمر

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، مدعومة من قوات المقاومة الشعبية والتحالف العربي لدعم الشرعية، من تحرير منطقة ذُباب الساحلية في اليمن.

وتكتسب عملية تحرير ذُباب الواقعة على بُعد 40 كيلو متراً شمال باب المندب، أهمية إستراتيجية لقربها من ميناء المخا الذي يبعد 46 كيلو مترا عن ذُباب؛ الأمر الذي يسرّع عملية تحرير الميناء.

ويعزّز ذلك من قدرة التحالف على تأمين كامل السواحل اليمنية على البحر الأحمر.

ووفق "سكاي نيوز"، فالعملية العسكرية النوعية تأتي في إطار حماية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب الذي يعد الشريان التجاري الإستراتيجي لدول العالم كافة.

ويشكل تقدُّم قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات التحالف خطوة جديدة تجاه حماية وتأمين الموانئ اليمنية على البحر الأحمر.

ويسعى التحالف العربي إلى إعادة الاستقرار لليمن بعد انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة الموالية لإيران.