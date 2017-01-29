اليمن.. سقوط أول جندي أمريكي في عهد الرئيس ترامب وإصابة 3 آخرين

في غارة شنتها القوات الخاصة على مقر تنظيم القاعدة

قتل جندي أمريكي في عملية شنتها القوات الأمريكية الخاصة على مقر تنظيم القاعدة في اليمن واستهدفت جمع معلومات مخابرات عن التنظيم المتطرف وفقاً لسكاي نيوز .





ويعد هذا القتيل أول جندي أمريكي يسقط بعد تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب الحكم وفي أول عملية لها في اليمن ضد فرع تنظيم القاعدة باليمن الذي استهدفته مرارًا ضربات من طائرات أمريكية بدون طيار.





وبحسب مصادر محلية قد أودت العملية بحياة نحو 30 شخصًا من بينهم من يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة، فيما قال مسؤول عسكري أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب أجاز غارة شنتها القوات الأمريكية الخاصة على مقر تنظيم القاعدة في اليمن واستهدفت جمع معلومات مخابرات عن التنظيم المتطرف.





وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية لم تضبط أي متشدد أو تأخذ أي أسرى من الموقع بعد الهجوم الذي شُن يوم السبت والذي قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنه أسفر عن قتل 14 من مقاتلي ما يسمى "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".