اليمن.. "هادي" يصل حضرموت ضمن زيارات تفقدية للمحافظات المحررة
بدأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم زيارة داخلية إلى محافظة حضرموت في شرق البلاد، وذلك ضمن برنامج زيارات تفقدية له للمحافظات المحررة، من الجماعات الإرهابية ومليشيا الحوثي والمخلوع صالح.
ووصل هادي، إلى مدينة المكلا، عاصمة حضرموت برفقة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر وأعضاء في الحكومة اليمنية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن زيارة هادي، لحضرموت تأتي في إطار برنامج زيارات ميدانية تفقدية للاطلاع على أوضاع المحافظات المحررة، ولتطبيع الحياة وعودة الخدمات التي تم تدميرها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وأذرعها الإرهابية في أكثر من محافظة ومدينة بالبلاد.
اليمن.. "هادي" يصل حضرموت ضمن زيارات تفقدية للمحافظات المحررة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2016-12-25
بدأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم زيارة داخلية إلى محافظة حضرموت في شرق البلاد، وذلك ضمن برنامج زيارات تفقدية له للمحافظات المحررة، من الجماعات الإرهابية ومليشيا الحوثي والمخلوع صالح.
ووصل هادي، إلى مدينة المكلا، عاصمة حضرموت برفقة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر وأعضاء في الحكومة اليمنية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن زيارة هادي، لحضرموت تأتي في إطار برنامج زيارات ميدانية تفقدية للاطلاع على أوضاع المحافظات المحررة، ولتطبيع الحياة وعودة الخدمات التي تم تدميرها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وأذرعها الإرهابية في أكثر من محافظة ومدينة بالبلاد.
25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
02:25 PM
اليمن.. "هادي" يصل حضرموت ضمن زيارات تفقدية للمحافظات المحررة
بدأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم زيارة داخلية إلى محافظة حضرموت في شرق البلاد، وذلك ضمن برنامج زيارات تفقدية له للمحافظات المحررة، من الجماعات الإرهابية ومليشيا الحوثي والمخلوع صالح.
ووصل هادي، إلى مدينة المكلا، عاصمة حضرموت برفقة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر وأعضاء في الحكومة اليمنية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن زيارة هادي، لحضرموت تأتي في إطار برنامج زيارات ميدانية تفقدية للاطلاع على أوضاع المحافظات المحررة، ولتطبيع الحياة وعودة الخدمات التي تم تدميرها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وأذرعها الإرهابية في أكثر من محافظة ومدينة بالبلاد.