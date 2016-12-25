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اليمن.. "هادي" يصل  حضرموت ضمن ‏زيارات تفقدية للمحافظات المحررة ‏

بدأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم ‏زيارة داخلية إلى محافظة حضرموت في شرق ‏البلاد، وذلك ضمن برنامج زيارات تفقدية له ‏للمحافظات المحررة، من الجماعات الإرهابية ‏ومليشيا الحوثي والمخلوع صالح.‏

 

ووصل هادي، إلى مدينة المكلا، عاصمة حضرموت ‏برفقة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ‏وأعضاء في الحكومة اليمنية.‏

 

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن زيارة هادي، ‏لحضرموت تأتي في إطار برنامج زيارات ميدانية ‏تفقدية للاطلاع على أوضاع المحافظات المحررة، ‏ولتطبيع الحياة وعودة الخدمات التي تم تدميرها من ‏قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وأذرعها ‏الإرهابية في أكثر من محافظة ومدينة بالبلاد.‏

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اليمن.. "هادي" يصل  حضرموت ضمن ‏زيارات تفقدية للمحافظات المحررة ‏
سبق

بدأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم ‏زيارة داخلية إلى محافظة حضرموت في شرق ‏البلاد، وذلك ضمن برنامج زيارات تفقدية له ‏للمحافظات المحررة، من الجماعات الإرهابية ‏ومليشيا الحوثي والمخلوع صالح.‏

 

ووصل هادي، إلى مدينة المكلا، عاصمة حضرموت ‏برفقة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ‏وأعضاء في الحكومة اليمنية.‏

 

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن زيارة هادي، ‏لحضرموت تأتي في إطار برنامج زيارات ميدانية ‏تفقدية للاطلاع على أوضاع المحافظات المحررة، ‏ولتطبيع الحياة وعودة الخدمات التي تم تدميرها من ‏قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وأذرعها ‏الإرهابية في أكثر من محافظة ومدينة بالبلاد.‏

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
02:25 PM

اليمن.. "هادي" يصل  حضرموت ضمن ‏زيارات تفقدية للمحافظات المحررة ‏

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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بدأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم ‏زيارة داخلية إلى محافظة حضرموت في شرق ‏البلاد، وذلك ضمن برنامج زيارات تفقدية له ‏للمحافظات المحررة، من الجماعات الإرهابية ‏ومليشيا الحوثي والمخلوع صالح.‏

 

ووصل هادي، إلى مدينة المكلا، عاصمة حضرموت ‏برفقة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ‏وأعضاء في الحكومة اليمنية.‏

 

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن زيارة هادي، ‏لحضرموت تأتي في إطار برنامج زيارات ميدانية ‏تفقدية للاطلاع على أوضاع المحافظات المحررة، ‏ولتطبيع الحياة وعودة الخدمات التي تم تدميرها من ‏قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وأذرعها ‏الإرهابية في أكثر من محافظة ومدينة بالبلاد.‏

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