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اليمين المتطرف الفرنسي يطالب بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي

إعادة العمل بعملة الفرنك

من جديد طالبت زعيمة اليمين المتطرف المرشحة الرئاسية، مارين لوبان، بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، وإعادة العمل بعملة الفرنك الفرنسي، عملة رسمية للبلاد.

جاء ذلك خلال كلمتها الختامية في مؤتمرها الانتخابي لتأكيد أبرز وعودها الانتخابية من بين 144 وعدًا، كانت قد أعلنتها أمس السبت وفقًا لسكاي نيوز.

وأكدت لوبان أنها تعتزم، حال انتخابها، إجراء استفتاء خلال الأشهر الستة الأولى على "خروج فرنسا" من الاتحاد الأوروبي، وتعتزم التفاوض حول قضايا مثل الحدود والعملة مع الاتحاد الأوروبي.

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اليمين المتطرف الفرنسي يطالب بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي
سبق

من جديد طالبت زعيمة اليمين المتطرف المرشحة الرئاسية، مارين لوبان، بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، وإعادة العمل بعملة الفرنك الفرنسي، عملة رسمية للبلاد.

جاء ذلك خلال كلمتها الختامية في مؤتمرها الانتخابي لتأكيد أبرز وعودها الانتخابية من بين 144 وعدًا، كانت قد أعلنتها أمس السبت وفقًا لسكاي نيوز.

وأكدت لوبان أنها تعتزم، حال انتخابها، إجراء استفتاء خلال الأشهر الستة الأولى على "خروج فرنسا" من الاتحاد الأوروبي، وتعتزم التفاوض حول قضايا مثل الحدود والعملة مع الاتحاد الأوروبي.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
09:19 PM
إعادة العمل بعملة الفرنك

اليمين المتطرف الفرنسي يطالب بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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من جديد طالبت زعيمة اليمين المتطرف المرشحة الرئاسية، مارين لوبان، بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، وإعادة العمل بعملة الفرنك الفرنسي، عملة رسمية للبلاد.

جاء ذلك خلال كلمتها الختامية في مؤتمرها الانتخابي لتأكيد أبرز وعودها الانتخابية من بين 144 وعدًا، كانت قد أعلنتها أمس السبت وفقًا لسكاي نيوز.

وأكدت لوبان أنها تعتزم، حال انتخابها، إجراء استفتاء خلال الأشهر الستة الأولى على "خروج فرنسا" من الاتحاد الأوروبي، وتعتزم التفاوض حول قضايا مثل الحدود والعملة مع الاتحاد الأوروبي.

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