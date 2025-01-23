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"اليوبي" مشيداً برجال الأمن: عملية الحرازات تؤكد يقظتهم في ردع الإرهاب

أكد على وجوب التصدي للفئة الضالة وتحصين النشء وتوعية الشباب من خطرهم

أشاد مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بجهود رجال الأمن، والتي نتج عنها سقوط وكرين للإرهابيين في جدة الجمعة الماضي، الأولى في حي الحرازات والثانية في حي النسيم بالتزامن، مؤكداً وجوب التصدي لسموم الفئة الضالة، وتحصين النشء، وتوعية الشباب من خطرهم.
 
 
وقال "اليوبي": ما حدث من نجاحات أمنية في مواقع مختلفة بضربات استباقية، تحقق بفضلها – بعد توفيق الله – القبض على الإرهابيين وإحباط مخططاتهم، يوجب علينا شكر هذه النعم من الأمن والأمان والاستقرار، والرخاء الذي نعيشه، وإدراك أن القائمين على هذه الدولة المباركة لا يألون جهداً في حفظ الدين والأنفس والأموال والأعراض، وهو أمر ليس طارئاً، وإنما تعيش هذه البلاد منذ تأسيس الدولة السعودية.
 
ولفت "اليوبي" إلى ضرورة تحقيق التكامل بين الجانبين الأمني والفكري في مواجهة الإرهاب والتطرف، وضرورة الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي لكشف زيف الأفكار المتطرفة والإرهابية، والتحذير من خطرها.
 
وأشار إلى أن تلك الإنجازات الأمنية التي تسجلها وزارة الداخلية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على يقظة رجال الأمن واحترافية تعاملهم مع كل الأحداث، بقيادة ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، مثمناً الأدوار الكبيرة لمختلف القطاعات والأجهزة الأمنية في التصدي للعمليات الإرهابية، وتحقيق ضربات استباقية في أوجه العدوان والإرهاب، سائلاً الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل سوء، ويجنبها الفتن، وكيد الكائدين، ومكر الماكرين.
 
 

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"اليوبي" مشيداً برجال الأمن: عملية الحرازات تؤكد يقظتهم في ردع الإرهاب
سبق

أشاد مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بجهود رجال الأمن، والتي نتج عنها سقوط وكرين للإرهابيين في جدة الجمعة الماضي، الأولى في حي الحرازات والثانية في حي النسيم بالتزامن، مؤكداً وجوب التصدي لسموم الفئة الضالة، وتحصين النشء، وتوعية الشباب من خطرهم.
 
 
وقال "اليوبي": ما حدث من نجاحات أمنية في مواقع مختلفة بضربات استباقية، تحقق بفضلها – بعد توفيق الله – القبض على الإرهابيين وإحباط مخططاتهم، يوجب علينا شكر هذه النعم من الأمن والأمان والاستقرار، والرخاء الذي نعيشه، وإدراك أن القائمين على هذه الدولة المباركة لا يألون جهداً في حفظ الدين والأنفس والأموال والأعراض، وهو أمر ليس طارئاً، وإنما تعيش هذه البلاد منذ تأسيس الدولة السعودية.
 
ولفت "اليوبي" إلى ضرورة تحقيق التكامل بين الجانبين الأمني والفكري في مواجهة الإرهاب والتطرف، وضرورة الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي لكشف زيف الأفكار المتطرفة والإرهابية، والتحذير من خطرها.
 
وأشار إلى أن تلك الإنجازات الأمنية التي تسجلها وزارة الداخلية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على يقظة رجال الأمن واحترافية تعاملهم مع كل الأحداث، بقيادة ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، مثمناً الأدوار الكبيرة لمختلف القطاعات والأجهزة الأمنية في التصدي للعمليات الإرهابية، وتحقيق ضربات استباقية في أوجه العدوان والإرهاب، سائلاً الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل سوء، ويجنبها الفتن، وكيد الكائدين، ومكر الماكرين.
 
 

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
10:38 PM
أكد على وجوب التصدي للفئة الضالة وتحصين النشء وتوعية الشباب من خطرهم

"اليوبي" مشيداً برجال الأمن: عملية الحرازات تؤكد يقظتهم في ردع الإرهاب

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محمد حضاض - جدة
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أشاد مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بجهود رجال الأمن، والتي نتج عنها سقوط وكرين للإرهابيين في جدة الجمعة الماضي، الأولى في حي الحرازات والثانية في حي النسيم بالتزامن، مؤكداً وجوب التصدي لسموم الفئة الضالة، وتحصين النشء، وتوعية الشباب من خطرهم.
 
 
وقال "اليوبي": ما حدث من نجاحات أمنية في مواقع مختلفة بضربات استباقية، تحقق بفضلها – بعد توفيق الله – القبض على الإرهابيين وإحباط مخططاتهم، يوجب علينا شكر هذه النعم من الأمن والأمان والاستقرار، والرخاء الذي نعيشه، وإدراك أن القائمين على هذه الدولة المباركة لا يألون جهداً في حفظ الدين والأنفس والأموال والأعراض، وهو أمر ليس طارئاً، وإنما تعيش هذه البلاد منذ تأسيس الدولة السعودية.
 
ولفت "اليوبي" إلى ضرورة تحقيق التكامل بين الجانبين الأمني والفكري في مواجهة الإرهاب والتطرف، وضرورة الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي لكشف زيف الأفكار المتطرفة والإرهابية، والتحذير من خطرها.
 
وأشار إلى أن تلك الإنجازات الأمنية التي تسجلها وزارة الداخلية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على يقظة رجال الأمن واحترافية تعاملهم مع كل الأحداث، بقيادة ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، مثمناً الأدوار الكبيرة لمختلف القطاعات والأجهزة الأمنية في التصدي للعمليات الإرهابية، وتحقيق ضربات استباقية في أوجه العدوان والإرهاب، سائلاً الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل سوء، ويجنبها الفتن، وكيد الكائدين، ومكر الماكرين.
 
 

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