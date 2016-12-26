"اليوسف" متحدثًا إعلاميًا لجامعة الإمام بالدمام
أصدر مدير جامعة الإمام عبدالرحمن فيصل بالدمام، الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، قراراً يقضي بتعيين المهندس طفيل يبيوسف اليوسف، مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للجامعة.
ويعد "اليوسف" من الكفاءات الشابة في مجال العلاقات العامة والإعلام والحاصل على ماجستير الهندسة المعمارية من ولاية كولورادو الأمريكية وله مساهمات عديدة في التصميم الحضري والتخطيط العمراني.
"سبق" تبارك لـ"اليوسف" وتتمنى له التوفيق.
"اليوسف" متحدثًا إعلاميًا لجامعة الإمام بالدمام
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2016-12-26
أصدر مدير جامعة الإمام عبدالرحمن فيصل بالدمام، الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، قراراً يقضي بتعيين المهندس طفيل يبيوسف اليوسف، مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للجامعة.
ويعد "اليوسف" من الكفاءات الشابة في مجال العلاقات العامة والإعلام والحاصل على ماجستير الهندسة المعمارية من ولاية كولورادو الأمريكية وله مساهمات عديدة في التصميم الحضري والتخطيط العمراني.
"سبق" تبارك لـ"اليوسف" وتتمنى له التوفيق.
26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
05:34 PM
"اليوسف" متحدثًا إعلاميًا لجامعة الإمام بالدمام
أصدر مدير جامعة الإمام عبدالرحمن فيصل بالدمام، الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، قراراً يقضي بتعيين المهندس طفيل يبيوسف اليوسف، مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للجامعة.
ويعد "اليوسف" من الكفاءات الشابة في مجال العلاقات العامة والإعلام والحاصل على ماجستير الهندسة المعمارية من ولاية كولورادو الأمريكية وله مساهمات عديدة في التصميم الحضري والتخطيط العمراني.
"سبق" تبارك لـ"اليوسف" وتتمنى له التوفيق.