اليوسف: نظام "العقاري" لن يتغيّر والدفعات شهرية والبداية منتصف فبراير

"سبق" انفردت بالكشف عن تفاصيل التوجّه الجديد قبل أسبوعين من الإعلان

شدّد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف؛ على أن نظام الصندوق لم ولن يتغير؛ مشيراً إلى أن دفعات القروض ستكون حسب الأقدمية، وأن أول دفعة ستكون في منتصف شهر فبراير المقبل، وبعدها على التوالي تعلن دفعات شهرية لتصل إلى 85 ألف قرض خلال عام 2017.

وقال: التمويل سيكون بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية، والصندوق سيتكفل بدفع الفوائد كاملة للمواطنين الأشد حاجة؛ حيث سيكون القرض لهم بمثابة القرض الحسن دون فوائد، فيما تختلف الفوائد على شرائح الدخل والأسرة الآخرين حسب مقدار الدخل وعدد أفراد الأسرة".

ودعا اليوسف؛ قوائم انتظار الصندوق لتحديث بياناتهم عبر موقع الصندوق.

وكان اليوسف؛ قد أكد أمس أن الدعم التمويلي الذي سيوفّره الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام لـ 85 ألف مواطن ممّن هم على قوائم الانتظار، يمثّل أولى خطوات تحوّل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، مشيراً إلى أن هذا التحوّل يسهم في خدمة المزيد من المواطنين المستحقين، إلى جانب تقليص مدة انتظارهم.

وأفاد بأن الدعم التمويلي سيكون عبر البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية، أو الشراء عن طريق برنامج البيع على الخريطة "وافي"، على أن يتحمّل الصندوق تكاليف التمويل عن المستحقين بنِسب متفاوتة بناء على مجموعة من المعايير المتوافقة مع آلية الدعم الذكي، ويصل ذلك إلى تحمّل كل تكاليف التمويل للأسر الأشد حاجة (قرض حسن)، مشدّداً على ضرورة تحديث بيانات المواطنين الذين على قائمة الانتظار.

وكشف اليوسف؛ عن توقيع الصندوق مع 10 بنوك من أصل 12 بنكاً مرخصاً، ومع 4 مؤسسات تمويلية من أصل 6 مؤسسات مرخصة، منوّهاً إلى أن الإطلاق المبدئي سيكون بالتعاون مع 3 بنوك؛ هي: "الرياض" و"العربي" و"البلاد"، وشركة "بداية" للتمويل، نظراً لجاهزيتها لاستقبال المستفيدين وستتبعها بقية الجهات على أن يتم تحديث صفحة الصندوق بها بشكل مستمر، لافتاً إلى أن تحمّل تكاليف التمويل عن المستفيدين سيكون بناءً على الدخل وعدد أفراد الأسرة، فكلما قلّ الدخل زادت نسبة الدعم، وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم.

يُشار إلى أن "سبق"، انفردت في الرابع من يناير الجاري بالكشف عن تفاصيل التوجّه الجديد للصندوق في تقرير نُشر بعنوان: "هذه الفئة يتكفّل الصندوق بالفوائد كاملة عنها.. وقيمة القرض حسب القدرة المالية، وتعرَّف على التوجّه الجديد لـ (العقاري): تعاون مع البنوك وقروض بفوائد مخفضة".