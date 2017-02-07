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اليوم.. "أمير مكة" يفتتح مبنى حي المتنزّهات النموذجي بجدة

الأول من نوعه بالمملكة لخدمة الشباب والأسر داخل الأحياء

يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم الثلاثاء، مركز حي المتنزهات النموذجي بجدة، التابع لجمعية مراكز الأحياء بالمنطقة، كأول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة بإمارة منطقة مكة المكرمة أن افتتاح المركز يأتي في إطار اهتمام أمير المنطقة بوجود مراكز أحياء نموذجية تخدم الشباب والشابات والأسر داخل الأحياء.

وأشار البيان إلى أن التشجيع والاهتمام الذي تحظى به الجمعية من رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة رئيس المجلس الفرعي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، يعدان حافزاً قوياً للجمعية في تقديم المزيد من التحسين والتطوير، وزيادة فعالية المبادرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية؛ من أجل ترسيخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.

وبحسب البيات فإن خدمات المركز ستقدم لكل المستفيدين.

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اليوم.. "أمير مكة" يفتتح مبنى حي المتنزّهات النموذجي بجدة
سبق

يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم الثلاثاء، مركز حي المتنزهات النموذجي بجدة، التابع لجمعية مراكز الأحياء بالمنطقة، كأول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة بإمارة منطقة مكة المكرمة أن افتتاح المركز يأتي في إطار اهتمام أمير المنطقة بوجود مراكز أحياء نموذجية تخدم الشباب والشابات والأسر داخل الأحياء.

وأشار البيان إلى أن التشجيع والاهتمام الذي تحظى به الجمعية من رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة رئيس المجلس الفرعي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، يعدان حافزاً قوياً للجمعية في تقديم المزيد من التحسين والتطوير، وزيادة فعالية المبادرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية؛ من أجل ترسيخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.

وبحسب البيات فإن خدمات المركز ستقدم لكل المستفيدين.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
01:42 PM
الأول من نوعه بالمملكة لخدمة الشباب والأسر داخل الأحياء

اليوم.. "أمير مكة" يفتتح مبنى حي المتنزّهات النموذجي بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم الثلاثاء، مركز حي المتنزهات النموذجي بجدة، التابع لجمعية مراكز الأحياء بالمنطقة، كأول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة بإمارة منطقة مكة المكرمة أن افتتاح المركز يأتي في إطار اهتمام أمير المنطقة بوجود مراكز أحياء نموذجية تخدم الشباب والشابات والأسر داخل الأحياء.

وأشار البيان إلى أن التشجيع والاهتمام الذي تحظى به الجمعية من رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة رئيس المجلس الفرعي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، يعدان حافزاً قوياً للجمعية في تقديم المزيد من التحسين والتطوير، وزيادة فعالية المبادرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية؛ من أجل ترسيخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.

وبحسب البيات فإن خدمات المركز ستقدم لكل المستفيدين.

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