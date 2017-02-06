اليوم.. اجتماع جديد بشأن سوريا في أستانة بمشاركة أردنية

لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل مفصل

بدأ في العاصمة الكازاخستانية أستانة، اليوم الاثنين، اجتماع مجموعة العمل المشتركة بشأن التسوية السورية.

وقالت وزارة الخارجية في كازاخستان اليوم: "إن خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة والأردن التي ستشارك للمرة الأولى، بدأوا اجتماعاً فنياً في مدينة أستانة عاصمة كازاخستان؛ لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار السوري بشكل مفصل".

ووفقاً لـ"رويترز"، من المرتقب، أن يجتمع ممثلون عن روسيا وإيران وتركيا، في العاصمة الكازاخستانية؛ لبحث آليات الرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا، ومخرجات اجتماع أستانة الأخير.

ويأتي الاجتماع الجديد بأستانة فيما تعقد الهيئة العليا للمفاوضات خلال الأيام المقبلة اجتماعها في الرياض؛ لبحث المشاركة في جنيف في 20 فبراير، وتشكيل وفد موحد مع الفصائل العسكرية.

وكان اجتماع أستانة الذي ضم وفدي الحكومة السورية والمعارضة، برعاية الدول الثلاث، قد أفضى إلى إنشاء آلية "ثلاثية" لمراقبة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي.