اليوم.. انطلاق معرض "ليفتك جدة أكسبو" للمصاعد والسلالم

يضم العديد من الشركات بينها الأمريكية والألمانية والإيطالية والصينية والتركية

ينطلق اليوم الخميس بمحافظة جدة معرض (ليفتك جدة أكسبو)، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء سالم المطرفي، ومسؤولين من غرفة تجارة وصناعة جدة، ونخبة من الاقتصاديين والصناع والمهتمين بالتطوير العقاري بمنطقة الخليج.



ويُفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا المصاعد والسلالم المتحركة ومعدات الرفع ومستلزماتها (ليفتك جدة أكسبو)، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، بهدف الدخول إلى السوق السعودي وجذب أنظار المستثمرين في قطاع يعد الأضخم والأكبر في منطقة الخليج ، ومع وجود لكبرى الشركات المهتمة بالمصاعد استحدث الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جناحًا داخل المعرض يعرض من خلاله الاشتراطات الواجب توفرها في ذلك النشاط، وإحصائيات بحوادث المصاعد والأسباب التي أدت إلى تلك الحوادث.



ويوجد في جناح الدفاع المدني ضباط متخصصون في مجال المصاعد للإجابة عن كل استفسارات الزوار للمعرض فيما يخص جانب الدفاع المدني.



يُذكر أن المعرض يضم العديد من الشركات الأمريكية والألمانية والإيطالية والصينية والتركية والهندية والمصرية والإماراتية والكويتية، إضافة إلى الشركات المحلية السعودية، التي تبرز أحدث التقنيات والتكنولوجيا في عالم المصاعد بأشكالها المتعددة والسلالم الكهربائية، وأنظمة أمن وسلامة المصاعد ، ويظهر هذا الاهتمام بعالم المصاعد لما يشهده السوق السعودي من مشروعات إسكانية وعقارية عملاقة، تشمل إنشاء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، علاوة على إقامة مجموعة كبيرة من الأبراج والمراكز التجارية في المدن السعودية الرئيسة.

