"ال الشريف" وزوجته ينالان الدكتوراه من ماليزيا

حصل الشاب سلمان رفعان آل الشريف، على درجة الدكتوراه في التربية من كلية التربية، بالجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، كما حصلت زوجته المبتعثة من جامعة نجران، زينة حسين عوضه على الدكتوراه في اللغويات (اللسانيات التطبيقية) من كلية العلوم الإنسانية بنفس الجامعة.