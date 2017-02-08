"انتبه يا والدي!" .. لقطة طريفة لمسنٍّ يستمتع بسيارته ويجر خرطوم الوقود المقطوع

يبدو أن هذا المسن يستمتع جداًّ بجولة صباحية في طقس رائع؛ حيث يقود سيارته "الفولكس فاجن" الفضية، وقد أزال الغطاء، في شارع تحيط به الأشجار، حتى إنه نسي فصل خرطوم محطة تموين السيارات، فقطعه وقاد سيارته وهو معلق بها.

وتقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الشخص الذي التقط الشريط كان يسير خلف المسن، الذي اصطحب زوجته في جولة صباحية ممتعة بالسيارة، ويبدو أنه قام بتموين السيارة بالوقود، لكنه نسي أن يعيد خرطوم الوقود إلى المضخة، وقاد سيارته حتى تمزق الخرطوم، وظل يقودها في الشارع والخرطوم معلق بفوهة خزان الوقود بالسيارة.



وحسب الصحيفة: يشكك ملتقط الفيديو في أن يكون المسن غير واع لما يحدث؛ لأن الخرطوم يبلغ طوله حوالي أربعة أقدام، ويصيح بصوت عال كأنه ينبهه "كيف لا يعرف بما يحدث في جانب السيارة؟".

وينتهي الشريط وملتقط الفيديو يمر بجواره دون أن نعرف ما حدث بالتحديد.



https://www.youtube.com/watch?v=dm2VQXxSD_M