انتحار مقيم آسيوي شنقاً داخل سكنه في عرعر

ربط قطعة قماش حول عنقه بسقف الغرفة

أقدم وافد من الجنسية الآسيوية، في العقد الخامس من العمر، على الانتحار شنقاً، داخل سكنه الخاص بالمصنع على طريق الدولي "عرعر- طريف".



وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية ، بالإنابة النقيب ؛ فايز مقبل الجهني: في الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين ، الموافق ١٤٣٨/١١/١٥هـ، تلقى مركز شرطة الخالدية بلاغاً عن طريق دوريات الأمن بالمنطقلة يفيد بالعثور على حالة وفاة في أحد المصانع على طريق طريف وهو وافد في العقد الخامس من العمر من الجنسية الآسيوية.



وأضاف: الشخص المنتحر قام بشنق نفسه بواسطة قطعة قماش حيث ربطها حول عنقه وسقف الغرفة مما تسبب في وفاته.



وأردف: بعد فحص الطبيب الشرعي، تبين عدم وجود أي آثار عنف أو مقاومة، وتقرر إيداع الجثمان في ثلاجة الموتى وأحيلت الأوراق إلى فرع النيابة العامة بحكم الاختصاص.