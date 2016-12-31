انتخابات اتحاد القدم.. ٤٧ صوتًا وأربع جولات وقرعة لتنصيب الرئيس الجديد

مَنْ سيتولى المهمة خلفًا لأحمد عيد؟

تشهد العاصمة السعودية الرياض حدثًا رياضيًّا مميزًا عند الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم السبت؛ إذ ستجرى انتخابات الدورة الثانية للاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي.

ويتنافس أربعة مرشحين على الفوز بمنصب الرئيس خلفًا للرئيس السابق أحمد عيد، الذي تم انتخابه في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٢ بعد منافسة مع خالد المعمر، انتهت بحصول عيد على ٣٢ صوتًا مقابل ٣٠ صوتًا للمعمر.

ويدخل خالد المعمر المنافسة على كرسي الرئيس مرة ثانية بجانب عادل عزت وسلمان المالك ونجيب أبو عظمة؛ لقيادة اتحاد اللعبة لأربع سنوات قادمة.

يُذكر أن لوائح الانتخابات تحتم حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات لإعلانه رئيسًا. وستكون صناديق الاقتراع متاحة لـ ٤٧ صوتًا لانتخاب المجلس الجديد.

المصوتون:

يحق لـ٤٧ عضوًا المشاركة في عملية الاقتراع؛ إذ وُزّعت الأصوات على النحو الآتي:

٥ أعضاء من اللجنة الأولمبية السعودية

عضو من رابطة دوري المحترفين

١٤ عضوًا من أندية دوري جميل للمحترفين

١٠ أعضاء من أندية الدرجة الأولى

9 أعضاء من أندية الدرجة الثانية

8 أعضاء من أندية الدرجة الثالثة

آلية التصويت:

ستنطلق الجولة الأولى بمشاركة جميع الأعضاء. ويجب أن يحقق أحد المرشحين الأربعة ثلثي الأصوات، وإذا لم يتم ذلك ستبدأ الجولة الثانية مع استبعاد المرشح الأقل أصواتًا في الجولة الأولى. وإذا لم يحقق أحد المرشحين الثلاثة نسبة ٥٠٪‏ من الأصوات يُستبعد الأقل أصواتًا، ويتم الاتجاه للمرحلة الثالثة التي تتطلب تحقيق (٥٠٪‏ من الأصوات + ١)، وفي حال تساوى المرشحان يتم الاتجاه للمرحلة الرابعة، وهي إجراء قرعة بين المرشحَيْن.

عقب تنصيب الرئيس، وفي الجلسة نفسها، تُعقد انتخابات للمرشحين لمنصب نائب الرئيس وأعضاء المجلس الجديد.