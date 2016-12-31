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انتخاب ياسر المسحل نائباً لرئيس اتحاد القدم.. و5 أعضاء جدد

البرقان والمقرن ثابتان.. وثلاثة يتغيرون

نجح ياسر المسحل في الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في الانتخابات التي تلت اختيار رئيس لاتحاد القدم.
 
وحصد ياسر المسحل 30 صوتاً فيما جاء محمد الدوسري بـ 6 أصوات وخالد الثنيان بـ5 أصوات وصوت وحيد لأحمد الوادعي.
 
أما في سباق الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الجديد فقد شارك 13 مرشحاً للمنافسة على 5 مقاعد، وجاءت النتائج كالتالي:
 
أحمد العقيل 13 صوت، باسم منقل 4 أصوات، خالد الحمدان 13 صوتا، خالد المقرن 37 صوتا، عبدالعزيز السلمان 5 أصوات، عبدالله البرقان 36 صوتا، علي العباد 4 أصوات، محمد المقيطيب صوت، محمد الزهراني 22 صوتا، مريح المريح 29 صوتا، موسى الزياد 21 صوتا، ناصر الحمدان 14 صوتا، ناصر القحطاني 11 صوتا.
 
وبذلك انضم لعضوية الاتحاد كل من:
الأول خالد المقرن 37 صوتا، الثاني عبدالله البرقان 36 صوتا، الثالث مريح المريح 29 صوتا، الرابع محمد الزهراني 22 صوتا، الخامس موسى الزياد 21 صوتا، بالإضافة إلى الأعضاء الذين رشحهم عادل عزت وهم حمد الصنيع، نزيه النصر، طلال آل الشيخ وعبدالإله مؤمنة.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انتخاب ياسر المسحل نائباً لرئيس اتحاد القدم.. و5 أعضاء جدد
سبق

نجح ياسر المسحل في الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في الانتخابات التي تلت اختيار رئيس لاتحاد القدم.
 
وحصد ياسر المسحل 30 صوتاً فيما جاء محمد الدوسري بـ 6 أصوات وخالد الثنيان بـ5 أصوات وصوت وحيد لأحمد الوادعي.
 
أما في سباق الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الجديد فقد شارك 13 مرشحاً للمنافسة على 5 مقاعد، وجاءت النتائج كالتالي:
 
أحمد العقيل 13 صوت، باسم منقل 4 أصوات، خالد الحمدان 13 صوتا، خالد المقرن 37 صوتا، عبدالعزيز السلمان 5 أصوات، عبدالله البرقان 36 صوتا، علي العباد 4 أصوات، محمد المقيطيب صوت، محمد الزهراني 22 صوتا، مريح المريح 29 صوتا، موسى الزياد 21 صوتا، ناصر الحمدان 14 صوتا، ناصر القحطاني 11 صوتا.
 
وبذلك انضم لعضوية الاتحاد كل من:
الأول خالد المقرن 37 صوتا، الثاني عبدالله البرقان 36 صوتا، الثالث مريح المريح 29 صوتا، الرابع محمد الزهراني 22 صوتا، الخامس موسى الزياد 21 صوتا، بالإضافة إلى الأعضاء الذين رشحهم عادل عزت وهم حمد الصنيع، نزيه النصر، طلال آل الشيخ وعبدالإله مؤمنة.
 

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
05:38 PM
اخر تعديل
01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
08:05 AM
البرقان والمقرن ثابتان.. وثلاثة يتغيرون

انتخاب ياسر المسحل نائباً لرئيس اتحاد القدم.. و5 أعضاء جدد

A A A
عبدالعزيز الشريف - الرياض
7
16,093

نجح ياسر المسحل في الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في الانتخابات التي تلت اختيار رئيس لاتحاد القدم.
 
وحصد ياسر المسحل 30 صوتاً فيما جاء محمد الدوسري بـ 6 أصوات وخالد الثنيان بـ5 أصوات وصوت وحيد لأحمد الوادعي.
 
أما في سباق الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الجديد فقد شارك 13 مرشحاً للمنافسة على 5 مقاعد، وجاءت النتائج كالتالي:
 
أحمد العقيل 13 صوت، باسم منقل 4 أصوات، خالد الحمدان 13 صوتا، خالد المقرن 37 صوتا، عبدالعزيز السلمان 5 أصوات، عبدالله البرقان 36 صوتا، علي العباد 4 أصوات، محمد المقيطيب صوت، محمد الزهراني 22 صوتا، مريح المريح 29 صوتا، موسى الزياد 21 صوتا، ناصر الحمدان 14 صوتا، ناصر القحطاني 11 صوتا.
 
وبذلك انضم لعضوية الاتحاد كل من:
الأول خالد المقرن 37 صوتا، الثاني عبدالله البرقان 36 صوتا، الثالث مريح المريح 29 صوتا، الرابع محمد الزهراني 22 صوتا، الخامس موسى الزياد 21 صوتا، بالإضافة إلى الأعضاء الذين رشحهم عادل عزت وهم حمد الصنيع، نزيه النصر، طلال آل الشيخ وعبدالإله مؤمنة.
 

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