انتشال جثة سائق سقطت مركبته في بحر كورنيش الدمام

إثر تعرُّضها لحادث سير خلف مركز اللياقة

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع حرس الحدود بالقطيف، من انتشال شخص سقط في البحر بعد تعرُّض مركبته لحادث سير.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، النقيب عمر بن محمد الأكلبي؛ لـ "سبق": "مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً يُفيد بتعرُّض إحدى المركبات لحادث سقوط بالبحر خلف مركز اللياقة بكورنيش الدمام؛ إثر تعرُّضها لحادث سير".

وأضاف: "تمّ تمرير البلاغ لمركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي DMRCC؛ حيث تمّ توجيه فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية لموقع سقوط السيارة، وباشر الغوّاصون البحث عن المفقودين، واتضح بعد فتح أبواب السيارة داخل البحر وجود جثة سائق السيارة فقط، ثم تمّ إخراج السيارة من البحر عن طريق الجهات المعنية".