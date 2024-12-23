انتشال جثة شخص بعد سقوط مركبته في بحر كورنيش الدمام

التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب ودوافع الحادث

انتشلت الأجهزة الأمنية، قبل قليل، جثة شخص، بعد سقوط سيارته في كورنيش الدمام.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا يفيد بسقوط سيارة في بحر كورنيش الدمام، واستطاعت انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الدمام.

وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب ودوافع سقوط المركبة في قاع البحر.