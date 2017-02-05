انتظم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، في مدارس منطقة تبوك، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام 1437- 1438هـ. وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف، جهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات، وحرصهم وعطاءهم التعليمي والتربوي، وحث الطلاب والطالبات على الجد والمثابرة. وأشار "الشريف" إلى أن لجنة الاستعداد في الإدارة وضعت الخطط والبرامج لبداية منتظمة، مؤكداً على أهمية الانضباط المدرسي ومتابعة ذلك باستمرار عن طريق الزيارات الإشرافية لمدارس المنطقة.

انتظام أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس تبوك نواف الغضوري سبق 2017-02-05 انتظم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، في مدارس منطقة تبوك، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام 1437- 1438هـ.



وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف، جهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات، وحرصهم وعطاءهم التعليمي والتربوي، وحث الطلاب والطالبات على الجد والمثابرة.



وأشار "الشريف" إلى أن لجنة الاستعداد في الإدارة وضعت الخطط والبرامج لبداية منتظمة، مؤكداً على أهمية الانضباط المدرسي ومتابعة ذلك باستمرار عن طريق الزيارات الإشرافية لمدارس المنطقة.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438 03:13 PM

"الشريف" يثمن جهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات

انتظام أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس تبوك





A A A





1 مشاركة

انتظم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، في مدارس منطقة تبوك، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام 1437- 1438هـ.



وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف، جهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات، وحرصهم وعطاءهم التعليمي والتربوي، وحث الطلاب والطالبات على الجد والمثابرة.



وأشار "الشريف" إلى أن لجنة الاستعداد في الإدارة وضعت الخطط والبرامج لبداية منتظمة، مؤكداً على أهمية الانضباط المدرسي ومتابعة ذلك باستمرار عن طريق الزيارات الإشرافية لمدارس المنطقة.