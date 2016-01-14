انتهاء التسجيل في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل.. غدًا

أكثر من 25 ألف جَمَل وناقة تم تسجيلها.. وحضور كبير للمجاهيم

حددت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل غدًا السبت ١٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ، الموافق ١٤ / ١ / ٢٠١٧، الساعة الـ١٢ ليلاً، موعدًا أخيرًا للتسجيل في المزايين؛ لتكمل فترته ١٤ يومًا.



وعلى عكس التوقعات بعد إعلان التسجيل الإلكتروني بواسطة الموقع الإلكتروني، سجلت أرقام المسجلين تزايدًا مرتفعًا؛ ما يعطي مؤشرًا إيجابيًّا بمنافسة مميزة من قِبل المشاركين.





وتخطى عدد المسجلين إلكترونيًّا حتى الساعة الـ1:16 من مساء اليوم الجمعة ألف شخص وأكثر من ٢٥ ألف جَمَل وناقة، تم تسجيلها بمختلف الفئات المحددة. وحققت فئة المجاهيم الحضور الأكبر حتى الآن؛ كونها الإبل الموجودة في المنطقة بكثرة.



كما شهدت قائمة المسجلين حضورًا خليجيًّا بين المشاركين، بالرغم من أن المشاركة كانت مشروطة بوجود إبلهم داخل الحدود السعودية؛ إذ شكلت قطر ١٠٪ من نسبة المسجلين، و ٧٪ للكويت، و ٣٪ للإمارات. وحصل المشاركون السعوديون على نسبة ٨٠٪ من إجمالي المسجلين.





وتصدرت منطقة الرياض عدد المسجلين من المملكة العربية السعودية، وأتت المنطقة الشرقية بعدها، ثم بقية المناطق. كما أوضحت الأرقام أن أكثر من ٧٥٪ من المسجلين لم يسبق لهم المشاركة في المزايين بحسب البيانات المدخلة من قِبل المشاركين في الموقع.



الجدير بالذكر أنه ليس كُلُّ مسجِّل مشاركًا حتى تجتاز إبله الفحص الطبي، ويتم الترقيم الإلكتروني لها. وحسب الخطة المرسومة، فإن إدارة المهرجان قد أعلنت أن باب التسجيل الإلكتروني لمن يرغب بجلب إبله لموقع المهرجان من دون المشاركة فيها بالمزايين أو المساهمة في بيع مواد تموينية سيتم فتحه بعد غد الأحد ١٧ / ٤ / ١٤٣٨هـ، الموافق ١٥ / ١ / ٢٠١٧.

