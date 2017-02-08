اندلاع حريق بأحد قطارات لندن ووقوع بعض الإصابات

اندلع حريق اليوم بأحد القطارات في شمال العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت مصادر أمنية بريطانية أن الحريق تسبب في وقوع عدد من الإصابات في صفوف الركاب، وتم تقديم العلاج اللازم لتلك الحالات على الفور من قبل سيارات الإسعاف التي تواجدت بالمنطقة، ويرجح أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار إحدى البطاريات الخاصة بالقطار.

وقامت الشرطة البريطانية بإخلاء القطار من الركاب في محطة دالستون كنجزلاند بعد ظهور الدخان الناجم عن الحريق.