انذار ولفت نظر من "صحة المدينة" لـ16 موظفاً

عقب الاطلاع على نتائج تقارير المتابعة الميدانية

أصدرت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة الصحة العامة وفي إطار الجهود الحثيثة لتطوير الأداء الوظيفي وإيجاد بيئة عمل مناسبة عدداً من القرارات التأديبية التي طالت "16" موظفاً من مختلف الفئات بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

وبينت "الصحة" في المدينة أن القرارات تم اتخاذها عقب الاطلاع على نتائج تقارير المتابعة الميدانية لمراكز الرعاية الصحية خلال الفترة الماضية.

وقد تنوعت القرارات ما بين "4" قرارات لفت نظر، و"12" قرار إنذار بعد أن تم رصد العديد من التجاوزات المتعلقة بعدم الانتظام في الدوام الرسمي مما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة لمراجعي المراكز الصحية، مع التنبيه على الموظفين المعنيين بعدم تكرار ذلك مستقبلاً وإبلاغهم بأهمية تقديم الخدمة الصحية للمراجعين حسب أفضل معايير الجودة في المجال الصحي.