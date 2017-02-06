النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قال: يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية

مجلس الوزراء عن الهجوم على الفرقاطة: تطور خطير لن يثنينا عن دعم الشرعية

3 طائرات جديدة تنضم للخطوط السعودية و 29 طائرة أخرى في الطريق

"الجاسر": الأسطول الجديد أسهم في الحد من أزمة الحجوزات

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ثلاث طائرات الخطوط السعودية الجديدة التي يتم استلامها خلال عام 2017م وهي من طراز ايرباص (A330-300) الإقليمية قادمة من مقر شركة إيرباص في تولوز بفرنسا، وهي الطائرة رقم (11) التي يتسلمها الناقل الوطني من إجمالي (20) طائرة من هذا الطراز كان تم توقيع اتفاقية للاستحواذ عليها ضمن (50) طائرة إيرباص سيخصص الجزء الأكبر منها لخدمة القطاع الداخلي .

 

وكانت أولى طائرات "السعودية" الجديدة خلال العام الجاري 2017م قد وصلت في الأول من يناير وهي من طراز بوينج (B777-300) المزودة بالأجنحة الجديدة للدرجة الأولى ، فيما كانت ثاني الطائرات وصولاً من طراز ايرباص (A320ceo)  ذات الممر الواحد في الثالث من يناير .

وسوف تصل تباعا خلال العام الحالي (29) طائرة جديدة أخرى، منها (7) طائرات من طراز بوينج (B787-9) دريملاينر  و (5) طائرات من طراز بوينج (B777-300) المزودة بأجنحة الدرجة الأولى و (9) طائرات من طراز ايرباص (A330-300) الإقليمية و (8) طائرات من طراز ايرباص (A320ceo) ليصل المجموع إلى (32) طائرة .

 

أوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن توالي وصول الطائرات الجديدة وانضمامها لأسطول "السعودية" يأتي في إطار الخطوات التطبيقية لمبادرة تحديث وتنمية الأسطول إلى (200) طائرة حديثة بحلول عام 2020م وهي إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية .

 

وأضاف المهندس الجاسر أن الاسطول الجديد  للخطوط يهدف إلى مضاعفة ما تم تحقيقه من إنجازات على مدى سبعين عاماً خلال سبعة أعوام، عبر الإستثمار الأمثل في العنصر البشري والأسطول وتطوير المنتجات وتحسين الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية بحيث تحقق هذه الاستراتيجية الأهداف التشغيلية المتمثلة في زيادة السعة المقعدية داخلياً والتوسع في التشغيل الدولي من خلال تدشين وجهات دولية جديدة وزيادة الرحلات إلى الوجهات التي تشهد حركة سفر متنامية ، يضاف إلى ذلك الحرص على رفع كفاءة التشغيل مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة .

 

ونوه  الجاسر بأن الطائرات الجديدة ستدعم العمليات التشغيلية للناقل الوطني خلال الفترة المقبلة وتوفر المزيد من السعة المقعدية على القطاع الداخلي إلى جانب دعم خطط التوسع في شبكة الرحلات الدولية بوصولها إلى وجهات جديدة حيث تقرر حتى الآن التشغيل لكل من مالطان في باكستان وبورت سودان إلى جانب تشغيل رحلات مباشرة بين الرياض ومانشستر ، وقد أسهمت الطائرات التي تم استلامها خلال العام الماضي 2016م وبدرجة كبيرة في خدمة الخطط التشغيلية على القطاعين الداخلي والدولي حيث تمت زيادة السعة المقعدية للقطاع الداخلي بنسبة (16%) وتشغيل رحلات مباشرة إلى وجهات دولية جديدة تمثلت في جزر المالديف وميونيخ وأنقرة والجزائر  .

 

وأكد الجاسر أن برنامج تحديث وتنمية الأسطول يتم وفق ما هو مخطط له وقد أسهم ذلك في الحد من أزمة الحجوزات على الرحلات الداخلية بعد أن تمت إضافة أكثر من (3,2) مليون مقعد للسعة المقعدية خلال العام .

 

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
3 طائرات جديدة تنضم للخطوط السعودية و 29 طائرة أخرى في الطريق
سبق

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ثلاث طائرات الخطوط السعودية الجديدة التي يتم استلامها خلال عام 2017م وهي من طراز ايرباص (A330-300) الإقليمية قادمة من مقر شركة إيرباص في تولوز بفرنسا، وهي الطائرة رقم (11) التي يتسلمها الناقل الوطني من إجمالي (20) طائرة من هذا الطراز كان تم توقيع اتفاقية للاستحواذ عليها ضمن (50) طائرة إيرباص سيخصص الجزء الأكبر منها لخدمة القطاع الداخلي .

 

وكانت أولى طائرات "السعودية" الجديدة خلال العام الجاري 2017م قد وصلت في الأول من يناير وهي من طراز بوينج (B777-300) المزودة بالأجنحة الجديدة للدرجة الأولى ، فيما كانت ثاني الطائرات وصولاً من طراز ايرباص (A320ceo)  ذات الممر الواحد في الثالث من يناير .

وسوف تصل تباعا خلال العام الحالي (29) طائرة جديدة أخرى، منها (7) طائرات من طراز بوينج (B787-9) دريملاينر  و (5) طائرات من طراز بوينج (B777-300) المزودة بأجنحة الدرجة الأولى و (9) طائرات من طراز ايرباص (A330-300) الإقليمية و (8) طائرات من طراز ايرباص (A320ceo) ليصل المجموع إلى (32) طائرة .

 

أوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن توالي وصول الطائرات الجديدة وانضمامها لأسطول "السعودية" يأتي في إطار الخطوات التطبيقية لمبادرة تحديث وتنمية الأسطول إلى (200) طائرة حديثة بحلول عام 2020م وهي إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية .

 

وأضاف المهندس الجاسر أن الاسطول الجديد  للخطوط يهدف إلى مضاعفة ما تم تحقيقه من إنجازات على مدى سبعين عاماً خلال سبعة أعوام، عبر الإستثمار الأمثل في العنصر البشري والأسطول وتطوير المنتجات وتحسين الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية بحيث تحقق هذه الاستراتيجية الأهداف التشغيلية المتمثلة في زيادة السعة المقعدية داخلياً والتوسع في التشغيل الدولي من خلال تدشين وجهات دولية جديدة وزيادة الرحلات إلى الوجهات التي تشهد حركة سفر متنامية ، يضاف إلى ذلك الحرص على رفع كفاءة التشغيل مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة .

 

ونوه  الجاسر بأن الطائرات الجديدة ستدعم العمليات التشغيلية للناقل الوطني خلال الفترة المقبلة وتوفر المزيد من السعة المقعدية على القطاع الداخلي إلى جانب دعم خطط التوسع في شبكة الرحلات الدولية بوصولها إلى وجهات جديدة حيث تقرر حتى الآن التشغيل لكل من مالطان في باكستان وبورت سودان إلى جانب تشغيل رحلات مباشرة بين الرياض ومانشستر ، وقد أسهمت الطائرات التي تم استلامها خلال العام الماضي 2016م وبدرجة كبيرة في خدمة الخطط التشغيلية على القطاعين الداخلي والدولي حيث تمت زيادة السعة المقعدية للقطاع الداخلي بنسبة (16%) وتشغيل رحلات مباشرة إلى وجهات دولية جديدة تمثلت في جزر المالديف وميونيخ وأنقرة والجزائر  .

 

وأكد الجاسر أن برنامج تحديث وتنمية الأسطول يتم وفق ما هو مخطط له وقد أسهم ذلك في الحد من أزمة الحجوزات على الرحلات الداخلية بعد أن تمت إضافة أكثر من (3,2) مليون مقعد للسعة المقعدية خلال العام .

 

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
06:21 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
07:16 AM
"الجاسر": الأسطول الجديد أسهم في الحد من أزمة الحجوزات

3 طائرات جديدة تنضم للخطوط السعودية و 29 طائرة أخرى في الطريق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
8
13,448

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ثلاث طائرات الخطوط السعودية الجديدة التي يتم استلامها خلال عام 2017م وهي من طراز ايرباص (A330-300) الإقليمية قادمة من مقر شركة إيرباص في تولوز بفرنسا، وهي الطائرة رقم (11) التي يتسلمها الناقل الوطني من إجمالي (20) طائرة من هذا الطراز كان تم توقيع اتفاقية للاستحواذ عليها ضمن (50) طائرة إيرباص سيخصص الجزء الأكبر منها لخدمة القطاع الداخلي .

 

وكانت أولى طائرات "السعودية" الجديدة خلال العام الجاري 2017م قد وصلت في الأول من يناير وهي من طراز بوينج (B777-300) المزودة بالأجنحة الجديدة للدرجة الأولى ، فيما كانت ثاني الطائرات وصولاً من طراز ايرباص (A320ceo)  ذات الممر الواحد في الثالث من يناير .

وسوف تصل تباعا خلال العام الحالي (29) طائرة جديدة أخرى، منها (7) طائرات من طراز بوينج (B787-9) دريملاينر  و (5) طائرات من طراز بوينج (B777-300) المزودة بأجنحة الدرجة الأولى و (9) طائرات من طراز ايرباص (A330-300) الإقليمية و (8) طائرات من طراز ايرباص (A320ceo) ليصل المجموع إلى (32) طائرة .

 

أوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن توالي وصول الطائرات الجديدة وانضمامها لأسطول "السعودية" يأتي في إطار الخطوات التطبيقية لمبادرة تحديث وتنمية الأسطول إلى (200) طائرة حديثة بحلول عام 2020م وهي إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية .

 

وأضاف المهندس الجاسر أن الاسطول الجديد  للخطوط يهدف إلى مضاعفة ما تم تحقيقه من إنجازات على مدى سبعين عاماً خلال سبعة أعوام، عبر الإستثمار الأمثل في العنصر البشري والأسطول وتطوير المنتجات وتحسين الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية بحيث تحقق هذه الاستراتيجية الأهداف التشغيلية المتمثلة في زيادة السعة المقعدية داخلياً والتوسع في التشغيل الدولي من خلال تدشين وجهات دولية جديدة وزيادة الرحلات إلى الوجهات التي تشهد حركة سفر متنامية ، يضاف إلى ذلك الحرص على رفع كفاءة التشغيل مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة .

 

ونوه  الجاسر بأن الطائرات الجديدة ستدعم العمليات التشغيلية للناقل الوطني خلال الفترة المقبلة وتوفر المزيد من السعة المقعدية على القطاع الداخلي إلى جانب دعم خطط التوسع في شبكة الرحلات الدولية بوصولها إلى وجهات جديدة حيث تقرر حتى الآن التشغيل لكل من مالطان في باكستان وبورت سودان إلى جانب تشغيل رحلات مباشرة بين الرياض ومانشستر ، وقد أسهمت الطائرات التي تم استلامها خلال العام الماضي 2016م وبدرجة كبيرة في خدمة الخطط التشغيلية على القطاعين الداخلي والدولي حيث تمت زيادة السعة المقعدية للقطاع الداخلي بنسبة (16%) وتشغيل رحلات مباشرة إلى وجهات دولية جديدة تمثلت في جزر المالديف وميونيخ وأنقرة والجزائر  .

 

وأكد الجاسر أن برنامج تحديث وتنمية الأسطول يتم وفق ما هو مخطط له وقد أسهم ذلك في الحد من أزمة الحجوزات على الرحلات الداخلية بعد أن تمت إضافة أكثر من (3,2) مليون مقعد للسعة المقعدية خلال العام .

 

شارك برأيك
42
147

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,432
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,694
3000

3000

01 فبراير
2,414
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,236

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة