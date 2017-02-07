انطلاق أعمال الملتقى التاسع للدعاة التابعين للملحقية السعودية بأندونيسيا

التأكيد على دور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الدعوة السلفية الوسطية المعتدلة

انطلقت اليوم أعمال الملتقى التاسع للدعاة التابعين للملحقية الدينية في السفارة السعودية في جمهورية إندونيسيا بعد أن دشن حفل الافتتاح سفيرُ خادم الحرمين الشريفين "أسامة بن محمد الشعيبي"، والملحقُ الديني في إندونيسيا "الشيخ سعد بن حسين النماسي"، اللذان أكدا في مستهل اللقاء على دور المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الدعوة السلفية الوسطية المعتدلة، وعناية ولاة أمر المملكة بمقدسات المسلمين وبذلهم للغالي والنفيس في سبيل نصرة قضايا المسلمين.

وقد أثنى السفير السعودي على ما تقدمه الملحقية من خدمات جليلة حظيت بتقدير الجميع، ودعا اللهَ عز وجل أن يكلل جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الملحقية الدينية بالنجاح والتوفيق.

وسيناقش الملتقى في الأيام الثلاثة القادمة عددًا من القضايا المهمة التي تهم الدعوة والدعاة وما يلامس احتياجات الناس عامة في كافة أرجاء إندونيسيا.

الجدير بالذكر أن أول داعية رسمي إندونيسي عُيِّن في إندونيسيا كان في عام ١٣٩٥هـ، في حين فتحت الملحقية الدينية في السفارة السعودية عام ١٣٩٧هـ، وقد وصل عدد الدعاة حاليًا إلى ٩٦ داعيًا.