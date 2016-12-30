بالصور.. انطلاق أولى فعاليات"طلعة شتوية" على مشارف "هيلز النرجس" بالرياض

تضمنت عرض تصاميم الأزياء وفن الرسم السينمائي.. لمدة 3 أيام

انطلقت أولى أيام فعالية "طلعة شتوية" في مدينة الرياض والتي تقام لمدة ثلاثة أيام من 29-31 ديسمبر، على مشارف "هيلز النرجس", من خلال تنظيم مجموعة "ذا قاذرنق" وبدعم من الهيئة السعودية العامة للترفيه.

واحتضنت الفعالية المشاريع السعودية المتوسطة والصغيرة بكافة أنواعها من مأكولات ومشروبات ساخنة والقهوة بأنواعها وعربات الأكل المتجولة, إضافة إلى تصاميم الأزياء بأيادٍ سعودية والعروض الفنية الحية وفن الرسم السينمائي والنحت بالرمل الحجري والنحت بالشوكولاتة.

ولاقت "طلعة شتوية" التي شهدت حضور عدد كبير من سكان مدينة الرياض من مواطنين ومقيمين، استحسان الجميع خاصة وأن الفعالية هي الأولى من نوعها بعد طلعة فنية وطلعة وطنية.

وقد أقيمت الفعالية في أجواء من التعاون والتنظيم المميز لـ"ذا قاذرنق"، حيث كانت هناك جهود للسيطرة على الأعداد الكبيرة التي وصلت إلى الفعالية وتقديم الأفضل.

وبرزت المرأة السعودية في هذه الفعالية بدءاً من صاحبات فكرة "ذا قاذرنق" وهن ثلاث سيدات أعمال سعوديات وصولاً إلى المشاركات بمشاريعهن المتوسطة والصغيرة بأفكار جديدة ومتنوعة وتقديمها للحضور بصورة مبهرة.