انطلاق العمل بـ "إدارة التعليم" بمحافظة ظهران الجنوب

​"القرقاح" وجّه بتسخير كافة الإمكانات

أتمت اللجنة التنفيذية المكلفة من قبل وزارة التعليم، لإنشاء إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، إعادة هيكلة مكاتب التعليم للبنين والبنات، ودمجها في إدارة واحدة مستقلة، وفق اللوائح التنظيمية التي أصدرتها الوزارة.

وأكد مدير التعليم بظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي، الانتهاء من المرحلة الأساسية لتشكيل الإدارة، بتوزيع المقرات على أقسام إدارة التعليم (بنين وبنات)، وتكليف المشرفين التربويين بالقيام بأعمال الأقسام في إدارة التعليم، إضافة إلى أعمالهم السابقة في الإشراف التربوي، والتكليف داخلياً للمساعدين للشؤون التعليمية (بنين وبنات)، وكذلك مساعد للشؤون المدرسية، بالإضافة إلى الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية، بعد تهيئة المقرات والتكليفات لتسيير أعمال إدارة التعليم والانتقال إلى تلك المقرات.

وقال إن مرحلة التشغيل الجزئي لأقسام الادارة بدأت حيث تعمل الشؤون التعليمية (بنين وبنات) والشؤون المدرسية واأاقسام التابعة لمكتب مدير التعليم (المتابعة وقضايا المعلمين، التخطيط والتطوير، الامن والسلامة المدرسية، الجودة الشاملة، وأمانة إدارة التعليم، وتقنية المعلومات) بنسبة 80‎%‎ حالياً وفقاً للامكانات المتاحة.

وفيما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية أوضح أنه تم تشغيلها حالياً بشكل جزئي، بالتعاون مع تعليم عسير وتعليم سراة عبيدة، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى بعض الامكانات المادية مثل الشبكات وتشغيل الانظمة الحاسوبية، وكذلك تدريب الكوادر البشرية، مبينا أنه سيتم تشغيلها تدريجياً إلى أن يكتمل التشغيل بنسبة 100‎%‎ قريباً إن شاء الله.

وأضاف "الوادعي" أنه تم تكليف لجنة هندسية من قبل الوزارة للكشف على المباني الادارية والمدرسية ومدى صلاحيتها والاحتياجات من المباني، وكذلك المباني التي تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، وأيضاً حاجة إدارة شؤون المباني من الكوادر البشرية.

وأكد أن اللجنة شددت على الحاجة إلى استئجار مستودعات للادارة؛ كون الموجودة حالياً لا تفي بالغرض، مثنيا على الدعم الكبير والمباشر من قبل وزير التعليم الدكتور محمد العيسى والجنة الرئيسة في الوزارة برئاسة الدكتور راشد الغياض أمين عام إدارات التعليم، وجميع أعضاء اللجنة على ما يبذلونه من جهود، وتواصلهم وتوجيهاتهم المستمرة معهم، وحرصهم على أن تمارس وتقوم الادارة بأعمالها في أسرع وقت ممكن.

وثمن "الوادعي" تعاون مدير عام التعليم في عسير جلوي محمد آل كركمان، ومدير التعليم في سراة عبيدة الدكتور ملفي العتيبي، وحرصهما عل تقديم كامل الخدمات التي ساعدتهم على البدء في عمل إدارة تعليم ظهران الجنوب.

وأثنى "الوادعي" على الدور الملموس لجميع مسؤولي الدوائر الحكومية بظهران الجنوب، وعلى رأسهم المحافظ محمد بن فلاح القرقاح، الذي وجه بتسخير كافة الإمكانات لنجاح عملية انطلاق العمل في الإدارة التعليمية.

ورفع الوادعي نيابة عن منسوبي التعليم بظهران الجنوب الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على افتتاح تلك الإدارة التي سوف ينعكس أثرها على تطوير العمليتين التربوية والتعليمية في هذه المحافظة الحدودية المهمة.

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