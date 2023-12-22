انطلاق فعاليات كرنفال الطيبين "مزولة" بالتزامن مع يوم التطوع

يتضمن برامج اجتماعية إنسانية داعمة للمشاريع الشبابية الناشئة

تنطلق فعاليات كرنفال الطيبين "مزولة" في نسخته الثانية، في الساعة الثانية ظهر يومي الجمعة والسبت 24-25 ربيع الأول 1438هـ الموافق 23-24 ديسمبر 2016م،وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع في ميدان ديراب بالرياض"الشريك الاستراتيجي".

ويقام هذا الخدث برعاية من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبدعم من ميدان ديراب والهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالله بن مساعد.

ويهدف الكرنفال، الذي تستمر فعالياته من الساعة الثانية ظهراً وحتى 11:00 مساءً، إلى خلق المتعة والرفاهية

بطريقة حديثة وبرامج اجتماعية إنسانية داعمة للمشاريع الشبابية الناشئة وتسليط الضوء على قضية المرض وسبل الوقاية منه، وتنمية موارد الجمعية عبر البرامج التمويلية من خلال بيع التذاكر للجمعية، وكذلك تدريب وتأهيل المتطوعين على التخطيط والتنفيذ الفعال لمثل هذه الفعاليات الكبيرة، وأيضاً تفعيل دور الأعضاء العاملين وإبراز دورهم في دعم ومؤازرة الجمعية.

ويشمل الكرنفال عدد من الألعاب المناسبة لكافة شرائح المجتمع مثل الغرف السرية وألعاب الأحاجي، والألعاب الكرتونية، والبيت المسكون، وغرف المرايا، كما خُصص للأطفال ألعاب كرتونية، وألعاب فنية، ويتضمن محور الألعاب الرياضية الذي سيكون حاضراً فيه أبطال المنتخب السعودي، سباقات الكارت "الكارتينغ"، وعروض الطيران، وركوب الخيول والجمال، وعروض مثيرة لأبطال الرالي والدراجات النارية.

ويتضمن برنامج الكرنفال عدة ورش عمل توعوية تهدف إلى منح المتطوعين التأهيل اللازم للمشاركة في كافة الأعمال التطوعية عامة، وفي أعمال الحلبة المستقبلية خاصة، كما تساهم تلك الورش بشكل كبير في توفير الأساسيات اللازمة لتواجد الشباب مع كبار السن، تقدم دعماً محورياً لكل أسرة مريض بالزهايمر.

وتشمل تلك الدورات، التدريب على قيادة الدراجات النارية وفق معايير السلامة، وأساسيات الإسعافات الأولية، وفن التصوير الفوتوغرافي، وكيفية إطفاء الحرائق.

وسيشكل الكرنفال الذي من المتوقع أن يشارك فيه خمسة آلاف شخص، مناسبة للترفيه المفتوح للأسر بما يتضمنه من فقرات شيقة، وما يحتويه من احتياجات الزوار المختلفة.

وفي حالة الرغبة في الاستفسار عن نقاط البيع للتذاكر يمكن متابعة حساب @MZWALAH وكذلك الاتصال بالأرقام التالية: 0112143838 / 0114100112.