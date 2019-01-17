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انطلاق فعاليات مشروع "تحدي القراءة العربي"

ليبلغ 50 مليون كتاب خلال العام الدراسي

انطلقت فعاليات مشروع "تحدي القراءة العربي" في دورته الثانية، والذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ؛ بهدف تشجيع الطلاب والطالبات على القراءة الهادفة، وتنمية وتحسين مهارات اللغة العربية والقدرة على التعبير بطلاقة وفصاحة لدى الطلبة في العالم العربي.

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني أن التحدي يأخذ شكل منافسة قوية للقراءة باللغة العربية ليبلغ 50 مليون كتاب خلال العام الدراسي على مستوى الوطن العربي، يشارك بها الطلبة والطالبات من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي.

ويتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي، ثم تبدأ مرحلة التصفيات على مستوى المدارس والمناطق التعليمية، ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية والتي تُعقد في دبي سنوياً في شهر أكتوبر.

وأضاف "الشمراني" أنه تم تشكيل لجنة مركزية للمشروع برئاسة المساعد للشؤون التعليمية للبنين فهاد الذويبي، ونائبة الرئيس المساعدة لشؤون تعليم البنات مها الزايدي، ومنسق ومنسقة المشروع، وعضوية عددٍ من المشرفين والمشرفات بقسم اللغة العربية وإدارة الإعلام وتقنية معلومات، مشيراً إلى أن تسجيل الطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقة ما زال مفتوحاً عبر الرابط الإلكتروني: https://t.co/2p9hFJgf23?ssr=true

 

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انطلاق فعاليات مشروع "تحدي القراءة العربي"
سبق

انطلقت فعاليات مشروع "تحدي القراءة العربي" في دورته الثانية، والذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ؛ بهدف تشجيع الطلاب والطالبات على القراءة الهادفة، وتنمية وتحسين مهارات اللغة العربية والقدرة على التعبير بطلاقة وفصاحة لدى الطلبة في العالم العربي.

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني أن التحدي يأخذ شكل منافسة قوية للقراءة باللغة العربية ليبلغ 50 مليون كتاب خلال العام الدراسي على مستوى الوطن العربي، يشارك بها الطلبة والطالبات من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي.

ويتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي، ثم تبدأ مرحلة التصفيات على مستوى المدارس والمناطق التعليمية، ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية والتي تُعقد في دبي سنوياً في شهر أكتوبر.

وأضاف "الشمراني" أنه تم تشكيل لجنة مركزية للمشروع برئاسة المساعد للشؤون التعليمية للبنين فهاد الذويبي، ونائبة الرئيس المساعدة لشؤون تعليم البنات مها الزايدي، ومنسق ومنسقة المشروع، وعضوية عددٍ من المشرفين والمشرفات بقسم اللغة العربية وإدارة الإعلام وتقنية معلومات، مشيراً إلى أن تسجيل الطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقة ما زال مفتوحاً عبر الرابط الإلكتروني: https://t.co/2p9hFJgf23?ssr=true

 

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
07:40 PM
ليبلغ 50 مليون كتاب خلال العام الدراسي

انطلاق فعاليات مشروع "تحدي القراءة العربي"

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فهد العتيبي - الطائف
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انطلقت فعاليات مشروع "تحدي القراءة العربي" في دورته الثانية، والذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ؛ بهدف تشجيع الطلاب والطالبات على القراءة الهادفة، وتنمية وتحسين مهارات اللغة العربية والقدرة على التعبير بطلاقة وفصاحة لدى الطلبة في العالم العربي.

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني أن التحدي يأخذ شكل منافسة قوية للقراءة باللغة العربية ليبلغ 50 مليون كتاب خلال العام الدراسي على مستوى الوطن العربي، يشارك بها الطلبة والطالبات من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي.

ويتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي، ثم تبدأ مرحلة التصفيات على مستوى المدارس والمناطق التعليمية، ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية والتي تُعقد في دبي سنوياً في شهر أكتوبر.

وأضاف "الشمراني" أنه تم تشكيل لجنة مركزية للمشروع برئاسة المساعد للشؤون التعليمية للبنين فهاد الذويبي، ونائبة الرئيس المساعدة لشؤون تعليم البنات مها الزايدي، ومنسق ومنسقة المشروع، وعضوية عددٍ من المشرفين والمشرفات بقسم اللغة العربية وإدارة الإعلام وتقنية معلومات، مشيراً إلى أن تسجيل الطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقة ما زال مفتوحاً عبر الرابط الإلكتروني: https://t.co/2p9hFJgf23?ssr=true

 

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